Inside The Last of Us - Part 2: 9 Minuten Gameplay und Interviews

PS4 PS5

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Kürzlich ist die zweite Episode einer vierteiligen Videoreihe erschienen, die euch auf den näherrückenden Launch von The Last of Us - Part 2 einstimmen soll. Während sich die erste Episode mit Themen der Story befasste (Inside The Last of Us Part 2 - Erstes Making Of zu Story und Cast) stellt euch das zweite Video das Gameplay vor. Einige Entwickler von Naughty Dog erklären dabei, wie der Wechsel von Joel auf Ellie als Spielfigur sich in den Spielmechaniken wiederspiegelt – etwa indem die agilere Ellie nun einen richtigen Sprung-Knopf bekommen hat. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Erwartet aber nicht durchgehend neues Material: Ein guter Teil der gezeigten Gameplay-Szenen ist aus früheren Präsentationen zu Naughty Dogs kommenden Hit-Kandidaten bekannt.

Die Titel der beiden kommenden Folgen der Video-Reihe sind nun ebenfalls dem Playstation Blog zu finden. So wird die nächste Episode am 27. Mai 2020 "Inside the Details" heißen und das abschließende Video "Inside the World" wird am 3. Juni 2020 erscheinen. The Last of Us - Part 2 selbst erscheint dann am 19. Juni 2020.