System Shock 3: Tencent steigt in die Weiterentwicklung ein

PC XOne PS4 MacOS

„Steht der Titel vor dem Aus?“ titelte GamersGlobal noch vor drei Monaten zu System Shock 3, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter zugab, dass das ursprüngliche Team von Otherside Entertainment den Titel gar nicht mehr entwickeln würde. Seither gab es keinerlei Lebenszeichen von der Fortzsetzung der Science-Fiction-Reihe aus den Neunzigern – bis das Studio gestern in zwei Tweets mitteilte, dass das chinesische Unternehmen Tencent in die Entwicklung einsteigen werde:

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Tencent das System-Shock-Franchise vorwärtsbringen wird. Als kleineres Indie-Studio war es für uns nicht einfach, das Projekt auf eigenen Schultern zu tragen. Wir glauben, dass Tencents Fähigkeiten und Fachwissen als führende Spielefirma die Marke zu neuen Höhen treiben wird.

Allerdings wird auch klargestellt, dass Tencent nicht der neue Eigentümer der Marke ist. Die Rechte an der IP liegen nach wie vor bei den Nightdive Studios, bei denen derzeit noch das Remaster des originalen System Shock sowie eine Enhanced Edition zu System Shock 2 in Arbeit sind.

Der chinesische Internetkonzern Tencent Holding hat sich in den vergangenen Jahren in mehrere Sparten der Spielebranche eingekauft. So ist das Unternehmen mit rund 63.000 Mitarbeitern alleiniger Eigentümer von Riot Games und Funcom und besitzt zudem Firmenanteile von Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Grinding Gear Games, Frontier Development und Paradox Interative. In welcher Form sich Tencent in die Entwicklung von System Shock 3 einbringt, bleibt vorerst offen.