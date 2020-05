Spiele-Check: Down the Rabbit Hole – In der Höhle des Hasen

PC PS4

Kochen ist wohl nicht meine Stärke, die Köchin hat es umgehauen.

Wo ist das Viech

Bei der zugedröhnten Raupe nutzen wir die Schnellreise.

Die ewige Suche

Das Schloss im Hintergrund kann auch besucht werden, ohne alle Einladungen gefunden zu haben.

Wenig Forderndes hinter wunderschöner Optik

Fazit

Puzzle- und Suchspiel für Oculus Quest/Rift, SteamVR, VivePort und PSVR

Einzelspieler

19,99 Euro im PSN Store, 16,79 Euro auf Steam

Kurzweiliges Adventure-Suchbild-Diorama ohne größeren Wiederspielwert

Die Cortopia Studios haben am 1.5.2020 mitein Virtual-Reality-Abenteuer mit literarischer Vorlage für die PSVR veröffentlicht. Für PC ist es schon ein wenig früher erschienen, nämlich am 26.3.2020. Für mich als Liebhaber von PSVR und guten Geschichten war der Neu-Release nun Grund genug, mich in das virtuelle Diorama-Wunderland zu stürzen.Völlig unvoreingenommen starte ich in meine Reise mit einem unbekannten Mädchen, dessen Geschicke ich nun lenken soll. Wir spielen eine Art Prequel der bekannten Erzählungvon. Direkt am Anfang platze ich auf der Suche nach meinem Haustier in die Vorbereitungen für die große Party der Herz-Königin.Der namensgebende Hase hat die Einladungen für alle Bewohner des Wunderlandes angefertigt und durch mein Eintreffen wurden diese in alle Winde verweht. Meine Aufgabe ist es nun, neben dem besagten Lieblingstier alle verlorenen Zutrittsermächtigungen wiederzufinden, damit das Fest erfolgreich starten kann.Innerhalb der sechs Abschnitte können wir vier bis sieben mehr oder weniger gut versteckte Einladungskarten finden. In den wundervoll animierten Dioramen müssen manche von uns erst mit einem Stups des Controllers auf den Weg unserer Heldin befördert werden, damit diese sie dann aufsammeln kann. Ich musste mich das ein oder andere Mal schon sehr umsehen, um wirklich jeden Umschlag zu entdecken, aber gefunden habe ich sie letztlich alle recht fix.Die Ansicht ist ähnlich den Titelnoder: Wir sehen die junge Dame aus einer Beobachter-Perspektive und können sie mit dem linken Stick steuern und uns frei in den Dioramen umsehen oder via Tastendruck drehen. Spätestens ab dem zweiten Kapitel, wenn wir das erste Mal bei der rauchenden Raupe waren, können wir jeden einmal besuchten Abschnitt über die Spiegel wieder anspringen. Es wird uns auch immer über den Spiegeln angezeigt, wie viele Kärtchen übersehen wurden.Die Aufgaben, die einem reisebegleitend in den Weg gelegt werden, sind eher simpler Natur. Einmal müssen wir die Zutaten eines Rezeptes zusammensuchen, vier an der Zahl. Auf alle werden wir quasi mit der Nase gestoßen, können sie aber erst mitnehmen, wenn wir sie benötigen. Lange danach suchen musste ich nicht, da der gesamte Abschnitt nur aus fünf Bildschirmen bestand und somit die Möglichkeiten beschränkt waren.Etwas kniffeliger sind da schon die Kisten – es gibt eine in jedem Abschnitt – mit je einer Karte darin. Hier handelt es sich um eine Art Zahlenschloss mit Symbolen, die wir in der Umgebung des Abschnitts suchen und zu den Positionen zuordnen müssen. Hier stieg der Schwierigkeitsgrad stark an. Beim finalen Schloss bin ich so gar nicht auf die richtige Lösung gekommen und habe beim letzten der vier Symbole so lange rumprobiert, bis das Rätsel gelöst war.Die Diorama-Optik hat mir sehr gut gefallen und mich gleich in seinen Bann gezogen. Die Entscheidungen, die man im Spiel trifft, sind eher marginal und wirken sich nicht aus. So dürfen wir unter anderem den Namen und die Lieblingsfarbe unserer Figur wählen. Es ändern sich nur Kleinigkeiten wie das Kissen, auf dem unser Haustier liegt oder was es für eine Art Tier ist. Der Wiederspielwert ist daher eher gering. Trotz allem bereue ich nicht die knapp vier Stunden investiert zu haben. Erwähnt sei noch, dass wir nur mit dem klassischen Controller steuern können, nicht jedoch mit den Move-Controllern.