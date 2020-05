Warcraft 3 - Reforged: Matchmaking-Überarbeitung und weitere Planung

PC MacOS

Mit der Neuauflage Warcraft 3 - Reforged (Stunde der Kritiker) hat sich Blizzard, gelinde gesagt, ein Ei gelegt. Neben einigen technischen Problemen steht vor allem der Multiplayer-Part aufgrund fehlender Features in der Kritik vieler Spieler. Und auch das Matchmaking, das euch gerne mal mit euch deutlich überlegenen Spielern in eine Partie schmeißt, sorgt für einigen Unmut. Blizzard hatte bereits angekündigt, dass sie umfangreiche Änderungen an Warcraft 3 - Reforged vornehmen werden, in einem erneuten Entwickler-Update gab das Studio nun einige Pläne für die Zukunft bekannt.

So wird diese Woche ein erster Balance-Patch auf den Test-Server aufgespielt. Dieser soll sicherstellen, dass Warcraft 3-Veteranen ihre Taktiken weiter nutzen können, aber auch neue Herangehensweisen zum Erfolg führen können. Weiter sollen regelmäßige Updates erscheinen, die Fehler beheben und beispielsweise die Desynchronisationsprobleme auf ein Minimum herunterfahren. Durch diese laufen die Clients der Spieler nicht mehr synchron, was zur Folge hat, dass die Matches vorzeitig abgebrochen werden.

Den wohl wichtigsten Punkt, die Überarbeitung des Matchmakings, beziehungsweise der Spielerzuweisung, führt Blizzard in dem Entwickler-Update ebenfalls aus. Es wurden bereits zahlreiche Anpassungen vorgenommen, durch die ihr eher gegen Spieler auf eurem Niveau antreten sollt. Eure Spielerzuweisungswertung (MMR) soll aber nicht nur allgemein auf euch bezogen werden, sondern auch vom gespielten Volk abhängig sein. So will Blizzard sicherstellen, dass ihr auch etwas herumexperimentieren könnt. Durch diese Neuerungen können die Wartezeiten auf ein Match aber durchaus höher werden, besonders wenn ihr 1-gegen-1 spielt. Die MMR bei Teamspielen braucht etwas länger, um sich auf dem richtigen Niveau einzupendeln, da der gesamte Trupp bewertet wird, nicht nur die einzelnen Individuen.

Neben den kontinuierlichen Überarbeitungen des Matchmakings hat Blizzard auch ein weiteres Feature auf dem Schirm, das viele Fans bereits seit dem Release von Warcraft 3 - Reforged Ende Januar fordern:

Das nächste Feature, das wir genauer unter die Lupe nehmen, ist das zukünftige Ranglistensystem. Haltet also in den kommenden Wochen die Augen nach Details zu unseren Plänen offen.

Wann genau also die Ranglisten kommen , das steht noch in den Sternen.