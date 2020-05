Mafia Trilogy vorgestellt // Remaster teilweise gratis für Original-Besitzer

PC XOne PS4

Das Teaserbild zeigt Mafia 2 - Definitive Edition

Die in der letzten Woche geleakten Infos zur Neuveröffentlichung der Mafia-Trilogie wurden heute vom Publisher 2K Games bestätigt. Demnach wird es zu allen drei Teilen, die ursprünglich in den Jahren 2002, 2010 und 2016 erschienen waren, jeweils eine Definitive Edition geben, welche auch als Ganzes als "Mafia Trilogy" für rund 60 Euro für Xbox One, PS4 und den PC (zunächst nur Steam, später auch Epic Games Store) erworben werden können. Damit ihr den Überblick behaltet, listen wir euch nachfolgend alle nötigen Informationen zu den einzelnen Spielen auf.

Mafia - Definitive Edition, Teil 1 der Saga, wird als Remake technisch von Grund auf neu entwickelt und sowohl in Sachen Gameplay als auch in Bezug auf die Story erweitert. Ihr könnt den Titel ab sofort für 39,99 Euro vorbestellen, der Release soll am 28. August dieses Jahres erfolgen.

Mafia 2 und 3 sind in ihren neuen Versionen bereits ab sofort verfügbar. Während das 2016 erschienene Mafia 3 lediglich ein Re-Release inklusive aller DLCs darstellt, erfährt der zweite Teil eine Überarbeitung in Form eines Remasters, verfügt also über stark verbesserte Grafik und überholten Sound. Auch hier sind natürlich alle jemals veröffentlichten Erweiterungen enthalten. Die Spiele werden jeweils für 29,99 Euro angeboten. Mafia 2 in der Classic-Version kann ab sofort nicht mehr auf Steam erworben werden.

Für Vorbesteller der Mafia - Definitive Edition oder der gesamten Trilogie steht als Bonus das Chicago-Outfit-Paket zur Verfügung, welches ein Outfit, eine Waffe und eine Limousine enthält. Weitere Informationen zu diversen zusätzlichen Paketen, die teilweise auch übergreifend in den Spielen genutzt werden können, entnehmt ihr der offiziellen Pressemitteilung von 2K Games.

Alle Spieler, die Mafia 2 auf Steam ihr Eigen nennen, erhalten die Definitive Edition gratis als zusätzlichen Eintrag in ihrer Bibliothek. Besitzer von Mafia 3 dürfen sich über ein Upgrade auf die neue Version freuen, ebenfalls ohne nochmal zur Kasse gebeten zu werden. Dies gilt auch für die Konsolenfassungen. Die Neuauflage von Mafia 1 ist hingegen für alle Spieler kostenpflichtig.

Nachfolgend haben wir für euch den Launch-Trailer für Teil 2 eingebunden. Das Pendant für Mafia 3 findet ihr unter diesem Link. Und auch für das Remake des Beginns der Saga gibt es einen kurzen Teaser.