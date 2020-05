PM: Tipps und Tricks für das perfekte Spiel in Golf with Your Friends (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Golf with Your Friends ab 5,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kailan Clark, Lead Developer, Blacklight Interactive:

Golf with Your Friends kann beides sein: Ein entspannendes Abenteuer und ein kompetitiver Spaß! Was auch immer ihr davon heute ausprobiert: Ich hoffe, diese Tipps helfen euch dabei, eure Freunde mit unglaublichen Schlägen zu verblüffen.

Houston, wir haben mit einem Schlag eingelocht!

Schwerkraft ist eine komplizierte Magie, aber wenn ihr sie beherrscht, könnt ihr euch mit Slingshots zum Erfolg schlagen.

Achtet auf schwarze Löcher und Schwerkraftfelder. Je näher ihr einem dieser astronomischen Wirbel kommt, desto mehr Schwerkraft könnt ihr spüren. Manchmal hat das ungewollte Effekte – ihr startet an einem ganz anderen, zufälligen Winkel. Mit etwas Pech sogar weit ab vom Kurs!

Wenn ihr eure Freunde in so einen Wirbel werft, könnten sie für immer verloren sein..!

Timing ist der Schlüssel

Zerquetscht die Konkurrenz, indem ihr euch nicht zerquetschen lasst!

Timed eure Schläge gewissenhaft und und passt eure Winkel an, um nicht irgendwo hängen zu bleiben. Wenn ihr eingequetscht werdet, kehrt ihr zu eurem letzten Schuss zurück. Seid vorsichtig – jeder Schlag zählt!

Legt los!

Jetpacks können extrem praktisch sein, wenn man ihr volles Potential ausschöpft. Das besteht darin, lange Strecken abzudecken und euch auf neue Höhen zu bringen. Aber denkt daran, ein Auge auf den Ölstand zu halten. Wer hat gesagt, Minigolf ist keine Raketenwissenschaft?

Licht, Kamera, Action!

Wenn ihr die Free-Cam verwendet und sie aktiviert ist, lässt sich die Welt das aktuelle Loch überblicken. Ihr könnt sehen, wo sich das Loch befindet und welche Hindernisse euch im Weg stehen. Wenn ihr die Chance bekommt, nehmt euch immer ein paar Sekunden Zeit, um die nächste Aktion auszuarbeiten, bevor es losgeht.

Wasser

Golfbälle sind normalerweise keine Wasserlebewesen. Mit unseren patentierten Golfbällen lassen sich die Bäche und Flüsse von Golf with Your Friends hingegen genau erkunden. Denkt daran, dass ihr im Wasser immer springen könnt, um den optimalen Golfschlag zu schaffen!

Wie mache ich das?

Wenn ihr die Förderbänder gut einsetzt, könnt ihr in die perfekte Position gelangen, den Winkel in der Mitte des Schusses einstellen oder den Ball über Hindernisse schleudern. Aber seid vorsichtig und übertreibt es nicht, sonst tritt das Gegenteil ein.

Lasst das Loch zu euch kommen!

Teleporter

Portale können Probleme verringern. Aber Vorsicht: manche Portale bewegen sich und andere wollen euch vielleicht reinlegen. Aber wenn ihr sie perfekt abstimmt, werdet ihr die Oberhand über das Spiel erlangen. Denkt gut nach und nutzt sie zu eurem Vorteil!

Probiert es aus

Da ihr jetzt jede Menge Infos habt, könnt ihr eure Freunde schnappen und sie herausfordern – ihr werdet bestimmt gewinnen!

Schlagt euch euren Weg durch 11 offizielle Karten, die unter anderem Themengebiete wie das Weltall, Süßigkeiten, Piraten und sogar eine offizielle Worms-Karte beinhalten. Nutzt die verschiedenen Möglichkeiten, um die Ballformen zu verändern und an Reglern für Kollision, Sprung, Power-Ups und Co. zu spielen.

Wir hoffen, ihr genießt eure Zeit mit Gold with You Friends.