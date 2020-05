Gorn: Gladiatoren-Prügelspiel für Playstation VR veröffentlicht

PC PS4

Bereits seit Juli 2019 ist das abgedrehte Gladiatoren-Spiel Gorn für den PC erhältlich. Wahlweise mit Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift oder Windows Mixed Reality, aber zwangsweise in VR, haut ihr darin andere Krieger zu Brei. Nun könnt ihr auch auf der Playstation 4 Keulen und Schwerter schwingen, der Titel ist ab sofort für Playstation VR verfügbar.

Laut den Entwicklern von Free Lives (Broforce, Genital Jousting) ist Gorn 'fast schon lächerlich gewalttätig' und sieht man sich den unten eingebundenen Release-Trailer der PSVR-Fassung an, weiß man schnell, was damit gemeint ist. Denn auch wenn das Spiel in netter Cartoon-Optik daherkommt, fliegen im Sekundentakt Körperteile durch die Luft und es werden Köpfe von Rümpfen getrennt. Natürlich sind in der Playstation-Umsetzung alle neuen Inhalte, die während der Early-Access-Phase ins Spiel gefunden haben, wie neue Waffen, Mechaniken und eine eigene Sprache, enthalten.