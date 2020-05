The Last of Us 2: Limitiertes PS4-Pro-Bundle // Weiteres Zubehör

PS4 PS5

Nicht wenige von euch erwarten vermutlich gespannt The Last of Us - Part 2, das am 19.6.2020 erscheint. Sony hat zu diesem Datum nun auch ein Limited Edition Bundle der Playstation 4 Pro angekündigt, das im Look des Spiels gehalten ist.

Auf die PS4 Pro ist demnach ein auffälliges Design im Stil der Farn-Tätowierung der Protagonistin Ellie eingraviert. Mit diesem Motiv ist auch der beiliegende Dualshock-4-Wireless-Controller bedruckt, zusätzlich auch mit dem Logo des Spiels auf dem Touchpad. Im Bundle enthalten sind außerdem eine Disc-Version von The Last of Us - Part 2 und ein Download-Code für nicht näher beschriebene Inhalte wie ein dynamisches Design für die PS4, Avatare und mehr. Wer seinen Geldbeutel schonen möchte, ohne auf den gewissen Ellie-Touch im Wohn- oder Gamingzimmer verzichten zu wollen, kann den Controller auch separat erwerben.

In Deutschland und Österreich ist das Bundle bei Saturn und Media Markt vorbestellbar. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser News sind die Shopseiten allerdings noch nicht freigeschaltet, so dass wir euch den Preis nicht nennen können.

Ebenfalls erhältlich, allerdings nicht Teil des Bundles, ist ein Sony-Wireless-Headset - Limited Gold Edition, wiederum mit Ellies Tattoo verziert. Dieses Motiv findet sich auch auf einer limitierten Ausgabe des externen Seagate Game Drive 2 TB wieder. Der Preis hierfür wird beispielsweise bei Amazon (Partnerlink) mit 99,99 Euro angegeben.

Abschließend eingebettet könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer zu dem Bundle ansehen. Weitere Bilder zu der PS4 Pro, dem Controller, dem Headset und der Festplatte findet ihr auf dem Playstation Blog und bei Flickr.