Daedalic: Gründer kauft 41 Prozent der Anteile von Bastei Lübbe zurück

Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren berichteten wir darüber, dass die Verlagsgruppe Bastei Lübbe die Mehrheit des in Hamburg ansässigen Unternehmens Daedalic Entertainment übernommen hat. Konkret wechselten seinerzeit 51 Prozent des deutschen Entwicklungsstudios und Publishers den Besitzer.

Wenige Tage später äußerte sich Carsten Fichtelmann, Geschäftsführer von Daedalic, zu der Übernahme. Den damaligen Aussagen zufolge, würde durch die Zusammenarbeit mit Bastei Lübbe „die Unabhängigkeit in kreativer Hinsicht erhalten [bleiben]“.

In den folgenden Jahren war Daedalic nicht nur durch rein spielebezogene Meldungen im Newsbereich vertreten. So informierten wir euch im Februar 2018 zum Beispiel über die Eröffnung eines neuen Studios in München und im August des gleichen Jahres darüber, dass der Mutterkontern Bastei Lübbe erwägt, Daedalic Entertainment zu verkaufen. Als einer der Gründe wurde damals angegeben, dass „die Strategie, aus dem mittelständischen Publikumsverlag einen internationalen Medienkonzern mit durchgängiger Verwertungskette zu entwickeln, zu ambitioniert gewesen [sei]“.

Im Februar dieses Jahres wiederum gab es in Bezug auf Daedalic und Bastei Lübbe abermals Neuigkeiten: Demnach informierte die Verlagsgruppe über die Reduzierung der Jahresprognose für den operativen Gewinn, was mit der „schwachen Geschäftsentwicklung im Segment Games“ begründet wurde. Zudem seien „hohe Investitionen in eine Eigenentwicklung von Daedalic geflossen, die vom Markt nicht angenommen wurde“.

Heute nun wurde bekanntgegeben, dass die Bastei Lübbe AG ihre Mehrheitsbeteiligung am Spieleentwickler Daedalic Entertainment verkauft hat. Die Käufer sind niemand Geringere als der bereits erwähnte Carsten Fichtelman (geschäftsführender Gründungsgesellschafter) sowie der kaufmännische Geschäftsführer Stephan Harms. Im Detail gibt Bastei Lübbe 41 Prozent der Anteile ab, sodass 10 Prozent Minderheitsbeteiligung im Unternehmen verbleiben.

Der Verkauf erfolgt zum Ende dieses Monats, die Entkonsolidierung bei Bastei Lübbe im Juni. Zu welchem Betrag die Anteile (abermals) den Besitzer gewechselt haben, ist nicht bekannt, da über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart wurde. Auf Twitter postete Fichtelmann vor wenigen Minuten ein Foto des Daedalic-Logos mit dem Text „Wieder in Privatbesitz“ und mehreren Hashtags, die vor allem die Indie-Thematik hervorheben.