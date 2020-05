PM: Das sind die Veröffentlichungen der Woche im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit den Veröffentlichungen in dieser Woche im PlayStation Store könnt ihr eine Reise zurück in die 90er unternehmen, um authentische Gaming-Nostalgie zu erleben, und als ein Haifisch die Nahrungskette erklimmen. Ist das Abwechslung genug?

Schauen wir uns die Titel doch mal genauer an:

Pixel Ripped 1995 | Erhältlich ab: Dienstag, den 19. Mai

Die Pixel Ripped-Reihe für PS VR springt ein Jahrzehnt nach vorne und verspricht Gaming-Nostalgie im 90er-Jahre-Look. Wie schon sein Vorgänger, 1989, präsentiert 1995 eine Hommage an die beliebtesten Spiele-Genres dieser Ära mit einer Reihe an bekannten Spieltypen, die ihr spielen könnt. Das wird eine Reise in die Vergangenheit für alle Spieler, die das Beste der 90er noch einmal erleben möchten.

Maneater | Erhältlich ab: Freitag, den 22. Mai

Frage: Wer ist eine menschenfressende, im Ozean schwimmende, rachsüchtige Maschine? Antwort: Ihr, und zwar in diesem Open-World-Abenteuer (oder doch Open-Sea-Abenteuer?). Ihr spielt einen Bullenhai, der den Tod seiner Mutter durch einen Fischer rächen will. Werdet größer und tödlicher, indem ihr euch euren Weg an die Spitze der Meeresnahrungskette erkämpft.

Und zu diesen Titeln gesellen sich in den kommenden Tagen noch weitere Veröffentlichungen. Unten findet ihr die komplette Liste der Veröffentlichungen!*

