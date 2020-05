3. Elfenmonat: Der Elfenhof tagt (Warhammer-2-LP)

Kommt nun, Edle, und entscheidet!

Teaser Nach einer gewaltigen Serie von Siegen gehören 80% von Ulthuan entweder uns oder unserem Verbündeten Ellyrion. Doch wie sollen wir weiter vorgehen? Frieden wahren oder angreifen? Und (mit) wem?

03-01) Chrace: Sollen wir -- zeitaufwändig und nicht unbedingt sicher -- auf friedliche Eingliederung setzen, oder diese Fraktion erobern?



03-02) Skaeliger: Sollen wir mit den Nordmännern Frieden halten, "nur" unsere Provinz zurückholen oder die Fraktion ein für allemal auslöschen, was langfristig sicher viel Ungemach spart und den Einfluss des Chaos zurückdrängt?



03-03) Nagarythe: Sollen wir die im Norden lebenden Hochelfen versuchen, friedlich auf unsere Seite zu ziehen, oder erobern?



03-04) Ellyrion: Planen wir deren friedlichen Anschluss, bleiben wir möglichst lange mit ihnen verbündet, oder planen wir den Krieg, sollte Ulthuan nicht anders zu vereinen sein?

03-05) Sollen wir die Kampagnenschwierigkeit erneut anheben oder die Kampfschwierigkeit erhöhen? Oder soll alles so bleiben?



03-06) Sollen wir dieses Mal unseren Hauptkonkurrenten (Dunkelelfen, vielleicht gleichauf oder dahinter: Echsenmenschen) eine Interventionsarmee schicken?

Nach all den Siegen der letzten Wochen scheint die Chance dar, ganz Ulthuan zu vereinen. Doch zunächst stehen dringliche Dinge an: Aus dem Süden nähert sich eine Gruftkönig-Armee, die uns zwar leicht freundlich gesinnt ist, aber man weiß nie. Und die letzte Armee der nun heimatlosen Untoten-Piraten steht kurz vor Elessaeli, die es zu verteidigen gilt. Wir werden Tyrion also zurück nach Ulthuan beordern (notfalls macht er Kehrt und kümmert sich um den Gruftkönig) und in Eessaeli einen Kommandanten anheuern.Dann aber stehen die großen Fragen an, zu denen Wir euren Rat benötigen!Dass wir Avelorn bezwingen werden, ist klar, zumal das Phönixtor ein Quest-Ziel ist.Doch wie verfahren wir mit:Bedenkt bei den friedlichen Einverleibungen, dass diese nur in größeren Anständen möglich sind: Eine neue Konföderation macht für mindestens 10 Runden jede weitere Konföderation unmöglich.Nun denn, Elfen am Hofe, diskutiert und entscheidet! Und lasset Uns hoffen, dass wir einige der Ziele bereits zur Monatsmitte erreicht haben werden, denn dann könnten wir bereits unseren siegesgewohnten Blick über die Grenzen Ulthuans hinaus schweifen lassen, zu den anderen Kontinenten der Neuen Welt...Um am Elfenhofe aktiv teilzunehmen, müsst ihr mindestens 5 Taler in die Kriegskasse geworfen haben. Eure Entscheidungen werden Wir sodann am Mittwoch mit dem Kriegsrat diskutieren, der uns genauere taktische Entscheidungshilfen bereitstellen wird. Der edle Chorazeck, Schatzkanzler des 3. Monats, wird uns ferner über die wirtschaftlichen Planungen unterrichten.Nun kommet alle zusammen in den Oberen Gärten von Lothern, bildet den Elfenhof, debattiert und entscheidet, was euer Rat an Uns ist! Und wie geschrieben: Sollten wir einige oder gar alle Ziele bereits zur Monatsmitte erreichen, werden wir eine außerordentliche Elfenhof-Sitzung einberufen.gez.*Naggarothi sind keine Elfen!