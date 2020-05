Gamescom 2020 stellt digitales Konzept vor

Die Veranstalter der gamescom 2020 haben sich nicht nur mit der Tatsache abgefunden, dass Deutschlands größtes Computer- und Videospiel-Event coronabedingt rein digital stattfinden muss, sondern ihr Konzept auch in Hinblick auf zukünftige gamescoms ausgebaut und strukturiert. So wird es zwischen dem 27. und 30. August mehrere Live-Shows mit Themenschwerpunkten im Stream geben, gamescom now wird als zentrale Anlaufstelle für alle Neuigkeiten und Events erweitert, die Entwicklerkonferenz devcom breitet sich aufs ganze Jahr aus und Kooperationen mit zahlreichen Partnern sollen eine möglichst hohe Reichweite im Internet erzielen.

Im Detail bedeutet das: Die Opening Night Live mit Geoff Keighley wird es nach der erfolgreichen Premiere 2019 auch in diesem Jahr geben. Zum Start der Messe am 27. August wird der umtriebige Keighley die neuesten Spiele mit exklusiven Trailern, Gameplay-Szenen und Interviews mit den Machern vorstellen. Neu im Programm ist die Show Awesome Indies, in der es alle wichtigen Ankündigungen und News zu den am meisten erwarteten Indie-Titeln geben soll. Ebenfalls neu ins Programm genommen wurde die Daily Show, welche die täglichen Highlights der vorgestellten Titel, Aktionen und Shows eingehend beleuchtet. Dazu werden in einem Studio Entwickler direkt zu ihren Plänen befragt. Am 30. August wird das Digital-Event mit der Best Of Show beendet, in der noch einmal alle Highlights der Veranstaltung gezeigt sowie der gamescom award verliehen wird.

Die stark ausgebaute Anlaufstelle für alle Weltpremieren und News soll gamescom now bieten. Wie ursprünglich nach Themenhallen aufgeteilt präsentieren sich hier etwa Cosplay, eSport, Indies, Lets Player und Merchandise in eigenen Bereichen. Der Vorteil für die digitalen Besucher: alle hier gezeigten Shows und Neuigkeiten sind kostenlos für jeden zugänglich. Für Fachbesucher beginnt die gamescom 2020 bereits am 17. August. Über die Seite www.devcom.global können Entwickler, Publisher und sonstige Spielexperten an Talks und Shows der devcom digital conference teilnehmen. In Zukunft sollen hier über das ganze Jahr verteilt vielfältige Veranstaltungen für Mitarbeiter der Branche stattfinden. Dazu wurde auch die Zusammenarbeit mit offiziellen Partnern ausgebaut, die im Rahmen der gamescom eigene Veranstaltungen und Aktionen durchführen, in den Shows platziert werden und im Gegenzug für die Verbreitung der Marke gamescom sorgen.

Zum neuen digitalen Konzept erklärt Felix Falk, Geschäftsführer des game:

Mit der gamescom 2020 setzen wir in diesem Jahr mit voller Kraft konsequent auf digital. In kurzer Zeit und enger Abstimmung mit einigen der weltweit wichtigsten Games-Unternehmen im gamescom Beirat ist es uns gelungen, ein schlagkräftiges und fokussiertes Konzept für die gamescom 2020 zu entwickeln. Wir erwarten überraschende Shows, zahlreiche Weltpremieren, Ankündigungen und Sonderaktionen, durch die Ende August die gesamte Games-Welt über die gamescom reden wird.

Und Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, ergänzt: