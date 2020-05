A Fold Apart: Fernbeziehungs-Puzzler auf PS4 und XOne veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 iOS

Heute ist das Indie-Spiel A Fold Apart für die Playstation 4 und Xbox One zum Preis von 17,99 Euro erschienen. In dem Puzzle-Spiel von Entwickler Lightning Rod Games helft ihr einem Paar in der schwierigen Zeit ihrer Fernbeziehung. Denn die beiden Geliebten finden sich in den Levels meist auf der Vorder- und Rückseite eines Blatt Papiers wieder. Ihr müsst ihnen nun den Weg ebnen, indem ihr zwischen den Seiten wechselt und das Blatt auf verschiedene Arten faltet, um die beiden Seiten miteinander zu verbinden oder auch eine Route über mehrere Blatt Papier hinweg zu finden.

Wie Mitgründer von Lightning Rod Games Mark Laframboise im Playstation Blog schreibt, kam seinem Mitbegründer Steven Smith vor einigen Jahren die Idee der Papierfalt-Mechanik, aber etwas fehlte ihnen noch für ein rundes Gameplay-Konzept. Die Idee verband sich mit Laframboises eigenen Erfahrungen einer einjährigen Fernbeziehung. Die Emotionen dieser Zeit wollte er gerne in einem Spiel mit dem Gefühl der Trennung als Teil der Mechanik umsetzen und so war das Fundament für A Fold Apart gelegt. Daher spielt auch die Story zwischen den beiden Figuren eine wichtige Rolle: Ihre Kommunikation über die Ferne führt manchmal zu Missverständnissen, ihr erlebt, wie beide unterschiedlich mit der räumlichen Trennung umgehen und ihre Gefühle werden zu neuen Rätsel-Elementen in den Levels.

A Fold Apart erschien zuvor bereits für iOS, PC und Switch.