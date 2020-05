Zankstelle Vol. 45: Wer spielt VR?

Der Versuch, eine virtuelle Realität abzubilden, ist älter als vermutlich jeder GamersGlobal-User, der sich aktuell noch auf dieser schönen Seite tummelt. Wer VR im allerweitesten Sinne verstehen möchte, darf sich gerne Platons Höhlengleichnis als Startpunkt vorstellen. Falls ihr in eurer Wohnung einen Zeitstrahl auf den Flurboden gemalt habt und gerne kleine Fähnchen mit der Aufschrift "Hier geht's los" nutzt, könnt ihr eines davon grob bei 360 vor Christus in die Erde rammen.

Während aber Platon als VR-Urvater doch eher eine kleine philosophische Spielerei ist, wird es 1968 konkreter: In diesem Jahr wurde das "Sword of Damocles" konstruiert, das einen kleinen Drahtgitterwürfel mittels eines Head-mounted-Displays darstellte. Besagter Aufbau wog allerdings so viel, dass er für einen Menschen zu schwer war und zusätzlich an der Decke befestigt werden musste.

Den ganz großes Durchbruch hat diese Technik trotz ihres wirklich langen Anlaufs bis heute noch nicht geschafft. Aber seit einigen Jahren hat sich das zarte Pflänzchen ein kleines Biotop erobert und ist auf den besten Wege, sich auf niedrigem Niveau zu etablieren. So wurden von der VR-Brille für die Playstation 4 bis Anfang des Jahres weltweit circa fünf Millionen Exemplare verkauft. Dennoch ist der Löwenanteil des Gaming-Markts für die virtuelle Realität immer noch scheinbar unerreichbar. Und hier setzt die neue Folge des GamersGlobal-User-Podcasts an. GG-User Elfant und sein Gast FantasticNerd unterhalten sich gepflegt über die aktuellen Möglichkeiten und natürlich auch die Zukunftsaussichten, die die verschiedenen Systeme bieten. Ist VR mehr als nur eine technische Spielerei? Nutzen Spiele die neuen Möglichkeiten überhaupt schon richtig? FantasticNerd erzählt ein wenig von seinem eigenen Spiele-Werdegang und wie er zu VR gekommen ist. Außerdem ist als PSVR-Nutzer und -Checker natürlich ein mehr als geeigneter Gesprächspartner für dieses faszinierende Thema, so dass diese Ausgabe auf eine Gesamtlänge von ziemlich genau einer Stunde kommt.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Und für ganz besonders besondere Hörer gibt es natürlich wieder den sieben Tage lang gültigen Link bei WeTransfer.