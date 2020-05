Tony Hawk's Pro Skater: Gealterte Skater durch neue Gesichts-Scans

PC XOne PS4

Am 12. Mai 2020 hatte Skateboard-Legende Tony Hawk zur Feier seines 52. Geburtstages angekündigt, dass ein besonderes Spiele-Doppelpack im September erscheinen werde. Tony Hawk's Skateboarding und der direkte Nachfolger Tony Hawk's Pro Skater 2 werden in überarbeiteten Versionen auf PC, PS4 und Xbox One kommen. Natürlich werden auch zahlreiche Pro-Skater spielbar sein, die ihr bereits in den Originalen über den Bildschirm huschen konntet. Um ein paar Namen zu nennen: Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska und natürlich der Birdman selbst.

Die Originalspiele sind nunmehr aber 20 Jahre alt und die Zeit ist auch nicht spurlos an den ehemals so jugendlich über die Maps rollenden Recken vorbeigegangen. Steve Caballero hat mittlerweile 55 Jahre auf dem Buckel, Rodney Mullen ist bereits 53, Eric Koston in mit 45 im besten Alter und Chad Muska ist innerhalb der Truppe mit 42 Jahren noch fast ein Jungspund.

Damit die virtuellen Skater ihren realen Vorbildern möglichst ähnlich sehen, hat Activision zahlreiche neue Face-Scans vorgenommen, wie die Entwickler Kotaku gegenüber bestätigt haben. Im unten eingebundenen Gameplay-Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie die neu digitalisierte Elissa Steamer oder Geoff Rowley aussehen.

Wenn ihr die echten Gesichter nicht mehr im Kopf habt, dann sei euch dieses Video ans Herz gelegt. In diesem interviewt Tony Hawk einen Teil der im Spiel vertretenen Sportler. Stattgefunden haben die Gespräche im Rahmen einer Zusammenkunft in dem privaten Skatepark The Berrics, bei dem sich der Cast der ersten beiden Teile für eine gemeinsame Skate-Session zusammengefunden hatte. Was der Schauspieler und Musiker Jack Black dort zu suchen hatte, das wissen wohl nur er und der Birdman selbst. Als spielbarer Charakter ist er zumindest noch nicht bestätigt.