Epic Games Store: Alle Gratis-Titel ergeben 2.000 € Einsparung pro Person

Über die hauseigene Verkaufsplattform verschenkt Epic Games seit Dezember 2018 in regelmäßigen Abständen Spiele verschiedenster Art. Während zum Beispiel noch bis zum 21. Mai 2020 GTA 5 kostenfrei zur Verfügung steht, wurden in den Wochen und Monaten zuvor unter anderem Titel wie Shadow Tactics - Blades of the Shogun, Watch Dogs oder Just Cause 4 verteilt, hinzu kamen zahlreiche Indie-Spiele. In der Summe hat Epic Games bislang 108 Spiele gratis vergeben.

Vor diesem Hintergrund haben die Kollegen von PCGamesN kürzlich berechnet, wie hoch in etwa der Betrag ist, den Spielerinnen und Spieler durch die verschenkten Titel eingespart haben. Als Basis für diese Zahlenspielerei dient die (zu weit hergeholte?) Annahme, dass jedes der auf diese Weise angeboteten Spiele in die eigene Bibliothek übernommen worden ist. Das Ergebnis: Circa 2.140 US-Dollar beziehungsweise 1.980 Euro haben Spiele-Sammler in den letzten anderthalb Jahren gespart.

Natürlich kann die Rechnung fortgeführt werden, wenn auch abermals nur theoretisch, da exakte Zahlen fehlen. Ausgehend jedoch davon, dass der Epic Games Store eigenen Angaben zufolge über mehr als 108 Millionen Kunden verfügt – Epic Store: 680 Millionen US-Dollar Umsatz, kostenlose Spiele auch 2020 – und sich „nur“ die Hälfte davon alle Gratis-Titel gesichert haben, ergibt sich der Betrag von fast 107 Milliarden (verschenkten) Euro. Selbst die Reduzierung auf 20 Millionen Nutzer bedeutet eine Summe von 39,6 Milliarden Euro.

Abschließend aktuelle Informationen zur Distributionsplattform an sich: Im jüngsten Entwicklerupdate weist Epic Games darauf hin, dass seit Kurzem die Möglichkeit besteht, die Rückerstattung von gekauften Spielen online selbst vorzunehmen. Ähnlich wie bei Steam gilt hierfür, dass ihr den jeweiligen Titel nicht länger als zwei Stunden gespielt habt. Zurückgegeben werden können Spiele ohne die Nennung von Gründen im Zeitraum von 14 Tagen.

Stichwort Erstattung: Via Twitter berichten User davon, dass sie für Spiele, die zum Vollpreis gekauft worden sind, kurz darauf jedoch im Angebot waren, einen Teil des gezahlten Betrages von Epic Games zurückerhalten haben.