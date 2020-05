Terraria: Letztes Inhalts-Update & Gratis-DLC // Allzeit-Spielerrekord

PC WiiU Linux MacOS

Terraria ab 15,00 € bei Amazon.de kaufen.

Cover-Art zu Journey's End // terraria.org

Seit dem 16. Mai 2011 ist Terraria auf Steam verfügbar – auf den Tag genau neun Jahre später erschien mit Journey's End am gestrigen Samstag das letzte Inhalts-Update. Den Entwicklern zufolge kann die beliebte Welt-Simulation nun als (inhaltlich) „vollständig“ bezeichnet werden. Zu den Inhalten des jüngsten Updates heißt es unter anderem:

[Journey's End] war ein Werk der Liebe, an dem unser Team eine ganze Weile unermüdlich gearbeitet hat, und wir haben wirklich das Gefühl, dass es Terraria auf die nächste Stufe hebt [...]. Von neuen Spielmöglichkeiten über mehr als 1.000 neue Gegenstände, die es zu finden und herzustellen gilt, bis hin zu neuen Endgegnern, die es herauszufordern gilt, und sogar einer vollständigen Überprüfung aller Inhalte des Spiels auf Balance, grafische Qualität und Mechanik – Journey's End bietet für jeden etwas. [...] Es war eine erstaunliche Reise ... aber wir haben das Gefühl, dass dieses Ende nur ein neuer Anfang für die erstaunliche Welt von Terraria ist.

Das vollständige Changelog ist enorm umfangreich und kann auf dieser offiziellen Seite abgerufen werden (allerdings ist das Terraria-Forum derzeit überlastet). Während es neue Inhalte nun voraussichtlich nicht mehr geben wird, weist Re-Logic darauf hin, dass zum Beispiel noch Optimierungen für Linux- und Mac-Systeme oder auch weitere Lokalisierungen vorgesehen sind.

Außerdem sei im Zusammenhang mit Journey's End darauf hingewiesen, dass der ebenfalls sei dem 16. Mai erhältliche tModLoader-DLC kostenfrei erhältlich ist (siehe auch den Trailer). Der Download-Inhalt dient als eine Art „Brücke“ zwischen dem Hauptspiel und den vielfältigen Mods, da ein offiziell integrierter Mod-Support in Terraria nicht gegeben ist. Durch tModLoader soll sich das Modding für Spielerinnen und Spieler einfach und zugänglich gestalten.

Mit der Veröffentlichung von Journey's End machte Terraria in der Steam-Spielerstatistik in den vergangenen 24 Stunden einen großen Sprung nach oben: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser News (17. Mai 2020, 11:30 Uhr) befindet sich der Titel mit knapp 490.000 zeitgleich spielenden Usern auf dem vierten Platz der Rangliste (nach Playerunknown's Battlegrounds und immerhin vor GTA 5), was zugleich den Allzeit-Rekord darstellt. Zum Vergleich: Im April 2020 lag der Bestwert bei etwa 72.000 Spielern.

Mit Terraria - Otherworld und Terraria 2 existieren zwei weitere Titel der Marke. Die Entwicklung am erstgenannten Projekt wurde jedoch eingestellt, während die Arbeiten des bereits im Jahr 2013 angekündigten Nachfolgers derzeit „auf Eis liegen“.