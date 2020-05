Mount & Blade - Warband: Finale Version der Civil-War-Mod erschienen

PC Linux MacOS

Mount & Blade - Warband ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mount & Blade - Warband ab 23,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seine nachhaltige Beliebtheit verdankt TaleWorlds Strategiespiel Mount & Blade - Warband (im Test, Note 8.0) auch zehn Jahre nach Erscheinen vor allem der umtriebigen Modder-Szene. Eine der aufwändigsten Singleplayer-Mods der letzten Jahre hat es nun zu einem finalen Release geschafft und versetzt euch direkt in den US-Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. The American Civil War Mod - Revived basiert auf der mittlerweile eingestellten Mod A House Divided und konnte dank der Community mit neuen technischen und inhaltlichen Funktionen überarbeitet werden.

Die Entwickler haben dabei auf originalgetreue Kleidung aller Einheiten – von den Stiefeln bis zum Hut –, Banner und Waffen geachtet, auf die in Dokumentationen zum Sezessionskrieg vor allem in den USA großer Wert gelegt wird. Und so kämpft ihr hier nicht nur schlicht nach dem Prinzip North vs. South, sondern leitet etwa die 39. New York Volunteer Infantry "Garibaldi Guard", das Thomasville Zouaves Regiment aus Georgia, das 14. Regiment der New York State Militia sowie kleine Truppen der Indianerstämme. Eine Vorstellung des gesamten Inhalts findet ihr in aller Ausführlichkeit auf moddb.com. Dort könnt ihr auch die 512 MB große Datei herunterladen, zum Spielen benötigt ihr lediglich das Originalspiel in der Steam-Bibliothek.