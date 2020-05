12. Tolkien Tage nicht in Geldern-Pont, sondern online

Vom 5. bis zum 7. Juni finden die zwölften Tolkien Tage statt. Diesmal jedoch nicht wie gewohnt am Niederrhein im Eichental Pont in Geldern, sondern online. Neben Lesungen, Vorträgen, Zuschauer-Wettbewerben und Workshops (zu sehen auf der Facebook-Seite und dem YouTube-Kanal der „Deutschen Tolkien Gesellschaft e. V.“), sind auch wieder die zahlreichen zu diesem Thema veröffentlichten Computer- und Videospiele unter dem Titel „Tolkien Tage Online Videospiele“ im Programm enthalten (auf dem Twitch-Kanal des GG-Users Dodacar alias Michael Lukas).

Das wohl erste kommerzielle Herr der Ringe-Spiel dürfte einigen junggebliebenen Veteranen noch in Erinnerung sein, denn dabei handelt es sich um das Adventure The Hobbit, das 1982 für den ZX Spectrum entwickelt und später auf den C64 portiert wurde. Echtzeitstrategen dürften sich noch an die beiden Teile von Schlacht um Mittelerde erinnern, die seit 2004 beziehungsweise 2006 erhältlich sind. Aber auch aktuelle Spiele wie Herr der Ringe Online, Mittelerde - Schatten des Krieges oder The Lord of the Rings Adventure Card Game werden von GG-User Dodacar alias Michael Lukas angespielt werden. Solltet ihr also noch diverse Mittelalterklamotten euer Eigen nennen und Interesse an den Themengebieten Mittelerde und Herr der Ringe haben, könnten sich die Tolkien Tage Online für euch lohnen. Ihr werdet erwartet:

am Freitag, den 5. Juni, von 19:00–00:20 Uhr // alle Spiele der 80er und 90er Jahre

am Samstag, den 6. Juni, von 11:00–24:00 Uhr // die Spiele der 2000er Jahre

am Sonntag, den 7. Juni, von 11:00–21:40 Uhr // die Spiele der 2010er Jahre

Die letzten Stunden des Sonntags wird Herr der Ringe Online gezeigt und es können 5x 500 Shoppunkte für das Spiel gewonnen werden. Diese wurden von Standing Stone Games, den Entwicklern von Herr der Ringe Online, freundlicherweise gesponsort.