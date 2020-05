Star Trek - Strange New Worlds: Ableger der Discovery-Serie angekündigt

Noch gibt es so gut wie keine Details, allein die Tatsache, dass es eine weitere Serie im Star Trek-Universum geben wird, dürfte Fans und generell Science-Fiction-Interessierte jedoch freuen. Konkret kündigte der US-amerikanische Sender CBS mit Star Trek - Strange New Worlds einen Ableger von Star Trek - Discovery an, dessen inzwischen dritte Staffel voraussichtlich im Laufe dieses Jahres zu sehen sein wird.

Die kommende Serie spielt vor der ersten Star-Trek-Serie und nach der zweiten Staffel von Discovery. Inhaltlich thematisiert Strange New Worlds den Zeitraum, in der die U.S.S. Enterprise von Captain Christopher Pike (gespielt von Anson Mount) befehligt wurde. Mit an Bord sind zudem weitere, aus der 2. Discovery-Staffel bekannte Rollen, wie Nummer Eins (Rebecca Romijn) und der Wissenschaftsoffizier Spock (Ethan Peck). In der offiziellen Ankündigung heißt es:

Die Serie folgt Captain Pike, Wissenschaftsoffizier Spock und Nummer Eins in dem Jahrzehnt, bevor Captain Kirk an Bord der U.S.S. Enterprise ging, während sie neue Welten rund um die Galaxie erforschen.

Das wirft zum Beispiel die Frage auf, ob Captain Pike somit in der abschließenden Episode das Kommando an seinen Nachfolger Kirk übergibt. Inhaltliche Details sowie weitere Angaben wurden bislang nicht preisgegeben. Ausgestrahlt wird Star Trek - Strange New Worlds über den Streaming-Dienst CBS All Access. Wann und über welche Plattform die Serie hierzulande abgerufen werden kann, steht noch – da müsst ihr jetzt durch – in den Sternen.

Julie McNamara, Executive Vice President und Head of Programming bei CBS All Access, macht deutlich, wie sehr den Fans die schauspielerischen Leistungen der genannten Darsteller gefallen haben: