Traum oder Schaum?

PC XOne PS4

Teaser Man kann auf Remakes zu vielen Spieleklassikern hoffen. Das erste Mafia wohl bei vielen weit oben auf der Liste – und im Herbst kommt es wirklich. Für euch ein Grund zur Vorfreude oder eher weniger?

Vor wenigen Tagen kündigte Take Two Interactive mit derNeuauflagen aller drei, bislang veröffentlichten Teile der im Jahr 2002 gestarteten Gangster-Reihe an ( wir berichteten ). Inzwischen ist bekannt: Während es sich etwa bei Mafia 2 (im Test: Note 9.0 ) lediglich um eine Remastered-Version mit sämtlichen später veröffentlichten Erweiterungen handelt, wird es sich bei der Neuauflage, dessen Originalversion seinerzeit von Illusion Softworks () entwickelt wurde, um ein echtes Remake handeln. Was genau die Spieler im Remake vonerwartet, darüber kann aktuell jedoch nur spekuliert werden, bis am 19. Mai weitere Details bekanntgegeben werden sollen.Bislang sind lediglich ein paar Screenshots verfügbar, die Tommy Angelo am Schauplatz Lost Heaven zeigen. Auch die eher pessimistisch stimmende Reaktion von Daniel Vávra , dem Game Director des Originals, lässt keine Rückschlüsse zu. Denn Vávra hat vom Remake bislang selbst noch gar nichts gesehen und ist auch sonst in keiner Form in die Entwicklung eingebunden.Eure Meinung zum Remake interessiert uns in unserer heutigen Sonntagsfrage (natürlich auch darüber hinaus, versteht sich) viel mehr. Obgleich bislang eben quasi noch nichts zu sehen war, möchten wir von euch wissen, ob ihr euch – speziell bezogen auf das Remake von Mafia 1, nicht auf Trilogie als Ganzes – freut, ihr eher skeptisch seid oder womöglich bislang generell kein Interesse am Spiel habt. Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage eure Haltung zur sogenannten Definitive Edition von Mafia wissen und fühlt euch herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren ausführlich eure Meinung zu schildern uns diese mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link