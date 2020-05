Blightbound: Dungeon-Crawler mit Online- und lokalem Koop-Modus

PC

Der Publisher Devolver Digital (Ape Out, Enter the Gungeon) und das Studio Ronimo Games (Awesomenauts) kündigten vor Kurzem Blightbound an. Hierbei handelt es sich um einen Dungeon-Crawler, den ihr in einer Gruppe von drei Spielern online oder lokal im Multiplayer-Modus erleben könnt. Vor der Veröffentlichung wird es eine Early-Access-Phase geben, die im Verlauf dieses Jahres startet.

Für eure Heldentruppe könnt ihr euch zwischen Magier, Assassine und Krieger entscheiden – jeder Spieler soll hierbei eine bestimmte Rolle übernehmen. Beworben wird Blightbound unter anderem mit von Hand gestalteten Verliesen, in denen „mystische und monströse“ Gegner sowie „kolossale Bosse und clevere Rätsel“ auf eure Mitspieler und euch warten. Geht ihr aus den Kämpfen siegreich hervor, erhaltet ihr wie üblich wertvolle Beute, hinzu kommen gefallene Helden, die ihr aufspüren und in euer Aufgebot aufnehmen könnt. Die Merkmale des Mehrspieler-Dungeon-Crawlers mit den Worten des Entwicklerstudios:

Mischung handgemalter Charaktere mit Echtzeit-3D-Modellen und Lichteffekten.

Verschiedene Klassen belohnen das Spielen als Team. Blockt als Krieger Schaden, unterbrecht gegnerische Spielzüge als Assassine und heilt eure Verbündeten als Magier.

Kämpft euch durch drei verschiedene Länder, von denen jedes mehrere Verliese bietet, einschließlich des unheimlichen Gravemark, des beklemmenden Underhold und der gefährlichen Blood Ridge.

Fortwährend wachsendes Spiel, mit neuen Verliesen und neuen Helden zum Finden und Erforschen, neuer Beute und geplanten kostenfreien Updates.

Sammelt über 20 einzigartige Helden mit besonderen Fertigkeiten, passiven Fähigkeiten und einer vollständig erzählten Geschichte, die ihr zu ihrem Abschluss bringen müsst.

Hunderte einzigartiger Gegenstände als Beute und zum Herstellen helfen dabei, die Helden zu verbessern und ihr Repertoire an Angriffen und Fähigkeiten zu erweitern.

Baut eure Zuflucht aus, indem ihr neue Handwerker verpflichtest, die mehr Gegenstände herstellen, Gelder einbringen und eure Helden trainieren.

Der kurze Ankündigungstrailer besteht vorwiegend aus Impressionen zur Hintergrundgeschichte, ermöglicht ab 0:55 Sekunden jedoch auch Eindrücke vom Gameplay und dem Grafikstil. Zu Letztgenanntem empfehlen wir auch unsere Galerie zum Spiel.