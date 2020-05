PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 18. bis 22. Mai (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten.

Bullet Beat

In diesem Shoot’em Up folgt alles dem Puls der Musik – selbst Deine Schüsse! Mit verschiedenen Spielemodi und einzigartigen Dubstep-Tracks erlebst Du in acht verschiedenen Levels abwechslungsreiche Shooter-Action. Für noch mehr Abwechslung wählst Du Deine Lieblingsmusik als Soundtrack und lässt das Spiel anhand des Rhythmus neue Level generieren.

A Fold Apart

In einer Welt bestehend aus gefalteten Papieren hat jede Geschichte zwei Seiten. In diesem preisgekrönten Rätsel erlebst Du hautnah die emotionalen Achterbahnfahrten, die eine Fernbeziehung auslöst. In über 50 liebevoll gestalteten Leveln entfaltest Du knifflige 3D-Puzzles aus Papier und veränderst so die Welt der zwei liebenswerten Protagonisten. Werden sie an ihren Hürden scheitern oder finden sie einen Weg zueinander?

Golf With Your Friends

Eintönige Minigolfplätze waren gestern! Nichts ist tabu, wenn Du auf neun Plätzen spannende Minigolf-Turniere mit bis zu 12 Spielern bestreitest! Bestelle jetzt vor und versenke stilvoll den Ball – denn neue Hüte und weitere Accessoires stehen für den Abschlag bereit! Dieser Minigolfplatz ist nicht nur ein Spielfeld sondern auch ein Laufsteg für den ausgefallensten Look.

Concept Destruction

In Concept Destruction zerstörst Du Deine Kontrahenten mit kleinen Autos aus Karton. Wähle Deinen Prototypen und stürze Dich in einen der verschiedenen Spielmodi, die jede Menge Spaß für jeden Geschmack bieten. Kämpfe Dich beispielsweise im Championship-Modus bis zur Massenproduktion Deines Wagens vor oder fahre im Survival-Modus um Dein Leben!

The Persistence

Du befindest Dich auf dem im All gestrandeten Raumschiff The Persistance, das sich im unerbittlichen Sog eines Schwarzen Loches befindet. Während das Schiff unter verschiedenen Fehlfunktionen leidet, wird die Crew von einem mysteriösen Virus befallen, das sie in blutrünstige Mutationen verwandelt. Begib Dich auf eine gefährliche Mission ins Innere des Schiffes und repariere die fehlerhaften Systeme. Nur wenn Du Ressourcen sammelst, Fähigkeiten verbesserst und effiziente Waffen herstellst, wirst Du das Schiff und Dich selbst retten.

Saints Row: The Third Remastered

Xbox One X Enhanced – Dies ist Deine Stadt und Du machst die Regeln. In Saints Row: The Third Remastered erhältst Du die volle Kontrolle über die Saints auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Steelport ist die Stadt der Sünde und überzeugt mit atmosphärischer Grafik. Auf Deinen verrückten Missionen führst Du Fallschirmsprünge mit einem Panzer aus, befiehlst einen satellitengesteuerten Luftangriff auf eine mexikanische Wrestling-Bande und kämpfst ganz alleine gegen eine gut ausgebildete Streitmacht – kein Szenario ist zu abwegig.

Maneater

Streife bei Deinen Raubzügen durch die Ozeane und lauer Deiner ahnungslosen Beute auf. Deine Opfer haben keine Chance denn Du bist der unangefochtene Herrscher der Meere – ein furchteinflößender Hai! Beginnend mit dem Schlüpfen stellst Du Dich einem harten Überlebenskampf. Mit jeder Beute wächst Du und entwickelst Dich vom kleinen Fisch zum Superprädator, der an der Spitze der Nahrungskette steht. Erkunde auf Deinen Raubzügen eine vielfältige offene Welt und stelle Dich Deinen tierischen aber auch menschlichen Feinden. Finde aussichtsreiche Jagdgründe, friss Dich satt und werde zum größten Hai, den die Meere je gesehen haben.

Monstrum

Du bist auf einem ausrangierten Frachtschiff gefangen und wirst von furchterregenden Monstern gejagt. Sei schlauer als die Bestien und entkomme Deinem tödlichen Gefängnis. Bei Deiner Flucht will jeder Schritt gut durchdacht sein, denn es gibt keine Speicherpunkte. Stirbst Du, beginnt Dein Albtraum wieder von vorn. Für Abwechslung ist gesorgt, denn bei jedem erneuten Start, erwartet Dich ein anderes Monstrum mit individuelle Stärken sowie Schwächen. Wirst Du die Schwachpunkte finden oder suchst Du Dein Heil in der Flucht?

SokoBunny

Erlebe das klassische Sokoban in frischer 3D-Grafik – und mit Häschen! Spiele allein oder gemeinsam mit einem Freund online und kicke die Paletten durch das labyrinthartige Warenhaus zu ihrem angestammten Platz. Koordiniere das Team und finde die richtige Strategie für Dein Lager, denn nur so legst Du neue Bestzeiten fest.

The Taller I Grow

Xbox Play Anywhere – In diesem Puzzle-Platformer ist Wachstum der Schlüssel zum Sieg. Als kleiner Quader Bip verbindest Du die verschiedensten Objekte in Deiner Umgebung, wächst über Dich hinaus und erreichst so noch anspruchsvollere Rätsel. Mit über 30 spannenden Levels fordert The Taller I Grow jede Menge Geduld, Koordination, gute Reflexe – und nicht zuletzt Köpfchen.