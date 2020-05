Deep Rock Galactic: Roadmap-Update informiert über künftige Inhalte

PC XOne

Nach etwas mehr als zwei Jahren im Steam Early Access und Xbox Game Preview hat der kooperative Ego-Shooter Deep Rock Galactic am 13. Mai 2020 das Ende der Vorab-Phase und den Launch der Vollversion 1.0 gefeiert. Mit der nun veröffentlichten Roadmap für das Roguelike-Geballer zeigt Entwickler Ghost Ship Games, dass auch nach dem offiziellen Launch einige neue Inhalte geplant sind.

In Deep Rock Galactic spielt ihr vier Zwerge mit High-Tech-Gadgets, die ganz zwergisch unterirdisch nach Schätzen suchen und alles mit ihren Waffen umpusten, das dagegen Einwände erhebt. Dabei ist die Umgebung zerstörbar, so dass ihr euch unter Tage einen eigenen Weg bahnen könnt. Drei Updates im Juni, dem 3. Quartal und dem 4. Quartal 2020 sollen nicht nur neue kosmetische Inhalte bringen, sondern auch die Zahl an Missionstypen, Gegnern und Objekten in den verschiedenen Biomen des Titels erhöhen. Dazu kommen Neuerungen, die Ghost Ship Games erst einmal noch unter Verschluss halten. Die komplette Roadmap, die auch weitere Updates nach 2020 andeutet, findet ihr unten in den Quellen verlinkt.

Die Standard-Edition von Deep Rock Galactic ist auf Steam, im Windows Store und für Xbox One zum Preis von 29,99 erhältlich.