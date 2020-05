Epic Games Store: Mega-Sale plus 10 Euro Gutscheine [Update]

PC

Update vom 17. Mai 2020:

Der Angebotspreis von The Witcher 3 - Wild Hunt GOTY ist mittlerweile auf 14,98 Euro reduziert worden, weshalb sich der 10 Euro Gutschein hierfür leider nicht mehr anwenden lässt.

Ursprüngliche News vom 16. Mai 2020:

Epic hat in seinem Store den diesjährigen Mega-Sale gestartet, bei dem ihr bis zum 11. Juni bis zu 75 Prozent auf Spiele und Addons aus dem Sortiment bekommt. Außerdem könnt ihr bei jedem Kauf im Wert von mehr als 14,99 Euro einen zusätzlichen Rabattgutschein in Höhe von 10 Euro nutzen, der automatisch im Warenkorb abgezogen wird und auch für weitere Einkäufe gültig ist. Den Gutschein aktiviert ihr über die entsprechende Schaltfläche oder er ist bereits in eurem Account vorhanden, wenn ihr euch vorher zum Beispiel das Gratisspiel geholt habt.

Damit ergeben sich einige interessante Schnäppchen wie zum Beispiel The Witcher 3 - Wild Hunt GOTY (im GG-Test mit Note 9.0) inklusive aller DLC-Inhalte, Far Cry 5 (im GG-Test mit Note 9.0) oder Assassin's Creed Origins (im GG-Test mit Note 9.0) für jeweils nur 4,99 Euro. Darüber hinaus sind unter anderem Anno 1800 (im GG-Test mit Note 9.5), Borderlands 3 (im GG-Test mit Note 8.0), Control (im GG-Test mit Note 8.5) oder Metro Exodus (im GG-Test mit Note 7.5) im Angebot.

Im Rahmen des Mega-Sales gibt es darüber hinaus jede Woche auch wieder einen Gratistitel. Bis zum 21. Mai könnt ihr euch die Premium Edition von Grand Theft Auto 5 (im GG-Test mit Note 10) kostenlos sichern, wobei die Zwei-Faktor-Authentifizierung in eurem Epic-Games-Account aktiviert sein muss. Zum Spielen von GTA 5 ist zudem ein Rockstar Games Social Club Account notwendig. Der nächste Gratistitel wird dann am 21. Mai um 17 Uhr enthüllt.

Im Folgenden sind ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store aufgelistet, wobei der 10 Euro Gutschein schon beim Preis berücksichtigt ist. Beachtet dabei, dass ihr Addons oder DLCs in der Regel nur kaufen/nutzen könnt, wenn ihr das Hauptspiel auch bei Epic gekauft hat. Die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen: