Anthem: Update zum Stand der geplanten Next-Erweiterung

PC XOne PS4

Im Februar 2019 veröffentlichte BioWare mit Anthem (im Test, Note: 7.0) ein MMO, das bei den Fans der Spieleschmiede nicht nur Freude hervor rufen konnte. Das Studio zog seine Konsequenzen daraus und kündigte im Februar 2020 an, den Titel von Grund auf überarbeiten zu wollen. Auf dem offiziellen Entwicklerblog hat sich nun Christian Dailey, Studio Director von Bioware Austin, zu Wort gemeldet und neue Infos zum Stand des Next getauften Updates veröffentlicht.

Ich schreibe das hier nicht, um etwas zu über-hypen, aber wir glauben daran, dass die Änderungen, die wir vornehmen, die richtigen sind und wir hoffen, dass ihr genauso denkt. Doch auch wenn ihr das anders seht ist das in Ordnung. Wir brauchen konstruktive Kritik und Feedback – in alle Richtungen.

Laut Dailey befinde man sich aktuell in der Prototypen-Phase. Das Team habe nachgeforscht, was den Spielern gut an Anthem gefalle und wolle darauf aufbauen. Aber natürlich gehe man auch all jene Punkte an, die für Missstimmung gesorgt habe und wolle sie verbessern, streichen oder neu konzipieren. Laut Dailey sei man ans Reißbrett zurückgekehrt und wolle aus Anthem das Spiel machen, das die Fans sich wünschen. Demzufolge habe man auch diverse Foren und Social-Media-Seiten nach Feedback und Anregungen durchforstet.

Allerdings werde der Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Team umfasst aktuell lediglich etwa 30 Leute und man wolle seine Sache natürlich auch gründlich machen. Aber man wolle so transparent wie nur möglich arbeiten, damit die Spieler die Entstehung von Anthem Next so nah wie nur möglich mitverfolgen können. Zu diesem Zweck wolle man in Zukunft auch näher mit der Community in Kontakt treten. Ein Beispiel dafür seien solche Blog-Einträge, aber auch direkter Austausch sei dem Team wichtig. Beispielsweise werde es in Zukunft Live-Streams mit Updates zum Stand der Entwicklung geben, aber auch Social-Media-Posts mit Artworks oder ähnlichem Inhalt halte Dailey für sinnvoll.