Big Box Collection: Private Website mit über 600 Spiele-Boxen als 3D-Ansicht

9 von 10 Spielen werden hierzulande als Download-Version verkauft – so die Kernaussage einer Umfrage des game-Verbandes. Noch nicht lange ist es allerdings her, als Spiele (glücklicherweise?) in Boxen oder Schachteln verkauft wurden, die nicht selten aufwändig gestaltet waren und zudem über Inhalte wie Handbücher – in denen mehr als der Steamkey abgedruckt war ... – und dergleichen verfügten.

Vermutlich nicht wenige von euch sammeln diese Spiele-Boxen (oder haben gesammelt) und halten ihre Exemplare in Ehren. Gleiches trifft auch auf den Verantwortlichen der Website Big Box Collection zu, der sich dazu entschlossen hat, seine sehr umfangreiche Spielekollektion von derzeit mehr als 650 Titeln als 3D-Abbilder zur Verfügung zu stellen (momentan sind 98 Prozent dieses Bestandes verfügbar). Der Grund für dieses Vorhaben ist schlicht das Teilen und der Austausch mit anderen (Retro-)Spiele-Liebhabern.

Das private Mammutprojekt lädt zum Stöbern ein, und plötzlich ist eine Stunde vorüber. Per Klick kann jede Box in einer Einzelansicht angezeigt werden, in der ihr die Verpackung drehen oder vergrößern könnt. Darüber hinaus könnt ihr euch zusätzliche Informationen zum jeweiligen Spiel anzeigen lassen (welche Version und Plattform(en), Releasedatum et cetera) oder Funktionen wie den Export oder Papiermodelle für den Ausdruck nutzen.

Für die Übersicht selbst stehen unterschiedliche Sortierfunktionen zur Verfügung. Neben der alphabetischen Anordnung könnt ihr beispielsweise nach dem Veröffentlichungsdatum, der Boxgröße oder dem seinerzeit investierten Geldbetrag sortieren. Mittels Eingabefeld könnt ihr die umfangreiche Liste außerdem filtern. Eine weitere Einstellung betrifft die Texturen-Qualität der 3D-Boxen. Je höher diese ist – von „extrem niedrig“ bis „verrückt“ – desto stärker wird in der Folge eure Onlineverbindung belastet.

Enthalten sind in der Big-Box-Sammlung sowohl Klassiker respektive Spiele älteren Datums als auch vergleichbar neue Titel. Als Beispiele seien Missile Command (1983), Ultima 4 - Quest of the Avatar (1985), Syndicate (1993), Wing Commander 3 - Heart of the Tiger (1994), Fallout 2 (1998) oder auch Bioshock 2 (2010) und die versiegelte Collector's Edition von Diablo 3 (2012) genannt.

Weitere Rubriken der angenehm schlicht gehaltenen Website sind zum Beispiel eine Wunschliste und ein Bereich zum Tauschen und Kaufen. Des Weiteren existieren eigene Sammlungen für Wii-Spiele (aktuell 111) und Switch-Titel (zu denen bislang keine 3D-Abbildungen vorhanden sind). Für jene unter euch, die ihre Sammlung ebenfalls mittels 3D zum Leben erwecken wollen, stehen eine Anleitung und eine Zip-Datei zur Verfügung.