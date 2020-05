Steam: Neue Funktion schlägt euch noch nicht gespielte Titel vor

Wer auf einem stetig wachsenden „Mountain of Joy“ sitzt oder die Titel seines „Pile of Shame“ nicht mehr zählen kann, kennt das „Problem“ möglicherweise: Die Entscheidung, was als nächstes gespielt wird, ist mitunter alles andere als einfach.

Dem Himmel sei Dank gibt es Steam, dessen Entwickler jüngst ein Update für den Steam-Client veröffentlicht haben, durch das eurer Spiele-Bibliothek eine neue Funktion hinzugefügt wird. Ab sofort müsst ihr nun nicht mehr selbst überlegen, welches Spiel – ungespielt oder geringe Spielzeit – ihr aus eurem Sammelsurium angeht, sondern überlasst das der Valve-Plattform. Zum Einsatz kommt dafür das gleiche maschinelle Lernsystem, das bereits für die Spiele-Empfehlungen angewandt wird.

Habt ihr den Client aktualisiert, findet ihr in eurer Bibliothek das Regal „Mein nächster Favorit“, in dem euch mehrere Titel vorgeschlagen werden. Bei Bedarf könnt ihr dieses Regal allerdings auch von der Übersichtsseite entfernen. Derzeit befindet sich der neue Algorithmus, der für die Auswahl vergleichbarer Spiele genutzt wird, noch in der Entwicklung, sodass es zum Beispiel zu unpassenden Vergleichen kommen kann.