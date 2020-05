Nioh 2: DLCs bringen neue Bosse, mehr Endgame-Inhalte & mehr

Im PlayStation-Blog wurden zu Nioh 2 (im Test mit Wertung 8.0) kürzlich Details bekanntgegeben, die sowohl das aktuelle Update als auch die kommenden Download-Erweiterungen betreffen. Demnach könnt ihr nach der jüngsten Aktualisierung auf den Fotomodus zugreifen, der euch Einstellungen wie Belichtung, Farbabstufungen oder Farbgebungsanpassungen sowie mehrere Filter bietet. Darüber hinaus wurden dem Titel von Team Ninja neun (Neben-)Missionen hinzugefügt.

Hinsichtlich der weiteren Pläne heißt es vom Creative Director Tom Lee, dass es in den nächsten Monaten drei DLCs geben wird, die euch „mit zusätzlichen Herausforderungen auf Trab halten“ sollen. Neben neuen Yokai, „fiesen“ neuen Bossgegnern oder auch neuen Fähigkeiten, könnt ihr auch neue Handlungsstränge und eine neuartige Waffe erwarten. Um die Kampagne „noch umfassender“ zu gestalten, werden außerdem weitere Schwierigkeitsgrade sowie mehr Inhalte für das Endgame implementiert.

Die erste Erweiterung namens Der Schüler des Tengu ist ab dem 30. Juli verfügbar. In Bezug auf die Story werden die bevorstehenden Addons von den Entwicklern wie folgt eingeordnet:

Zum Ende der Heian-Zeit wurde in Yashima eine große Schlacht geschlagen. Unser Protagonist besucht Yashima und findet einen Schrein mit einer mysteriösen Pfeife, die „Sohayamaru“ genannt wird. Als er sie untersucht, leuchtet die Pfeife hell auf, während im Hintergrund die Schatten lauernder Yokai sichtbar werden. Es stellt sich heraus, dass Helden, die Sohayamaru bei sich führen, in Kriegszeiten in die Schlacht ziehen, um dem Land den Frieden zurückzubringen.