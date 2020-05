Small World of Warcraft: Offizielles Brettspiel im Warcraft-Universum

andere

World of Warcraft ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eigentlich verwunderlich, dass es eines der erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten noch nicht als Brettspiel gibt, während andere Spielemarken recht schnell ihren Weg in die Unplugged-Welt gefunden haben. Der US-Verleger Days of Wonder, der seit 2004 mit der Reihe Zug um Zug erfolgreich ist, hat sich dieser komplexen Aufgabe gestellt und nach der Ankündigung auf der Blizzcon 2019 nun Small World of Warcraft vorgestellt. Für die Realisierung des Projekts hat man eng mit Blizzard zusammengearbeitet.

Die Ausgangslage:

Ein neuer Tag bricht an in Azeroth. Ein Tag wie jeder zuvor und wie jeder, der noch kommen wird. Der gnadenlose Kampf um die Herrschaft über die World of Warcraft nimmt einfach kein Ende. In Small World war bereits nicht genug Platz für alle. Und jetzt kommt noch der nie enden wollende Konflikt zwischen Allianz und Horde hinzu. Der Morgen graut und es ist an der Zeit, deinen Platz an der vordersten Front einzunehmen.

Zwei bis fünf Spieler wetteifern um die Vormacht auf Inseln, indem sie aus 16 Völkern und 20 Spezialfähigkeiten die idealen Kombination kreieren, mächtige Artefakte sammeln, legendäre Orte zu ihren Gunsten nutzen und so die Nachbarn versuchen zu besiegen. Die Spielzeit pro Partie soll bei rund 40 bis 80 Minuten liegen, der Vorbesteller-Preis bei etwa 55 Euro. Weitere Infos findet ihr auf dieser Seite.

Der Inhalt: