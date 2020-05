Prison Architect: Kostenloser DLC verfügbar // Island Bound angekündigt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Freunde des Aufbaustrategiespiels Prison Architect (im Spiele-Check) können sich über neuen Nachschub für den Titel freuen: Zum einen wurde kürzlich der kostenlose DLC Cleared for Transfer für Windows, MacOS und Linux veröffentlicht. Außerdem wurden die Inhalte für den nächsten kostenpflichtigen DLC Island Bound bekannt gegeben, welcher am 11. Juni für alle verfügbaren Plattformen erscheinen soll.

Wie aus der Produktseite bei Gog.com hervorgeht, erlaubt euch Cleared for Transfer zukünftig unter anderem, Gefangene zwischen Sektoren eures Gefängnisses zu verlegen. In dem Sinne wird es auch möglich sein, Privilegien für Sektoren zu erlassen um Gefangene zu motivieren, dass sie aus einem Hochsicherheitsbereich in einen "freieren" Bereich verlegt werden wollen. Hinzu kommen die neuen Maßnahmen "Razzien, Tunnelsuchen und Einschließungen in den Sicherheitssektoren".

Island Bound fügt das Gefängnis "Alcatraz" mit den fertigen Karten "Alcatraz-Gefängnis" und "Alcatraz-Insel" in das Spiel ein. Spielerisch erweitert der DLC Prison Architect um See- und Luftwege. Somit ist es euch möglich, Vorräte mit Fähren und Helikoptern in das Gefängnis liefern zu lassen und Gefangene zu Anlegern in Gefängnisnähe zu transportieren. Docks, Landeplätze und Straßen können zukünftig zu Lieferketten verbunden werden, was die Leistung eures Gefängnisses steigert. Dank neuer Sicherheitsobjekte wird es leichter sein, Lieferungen oder Gefangene zu durchsuchen und auf Gefahrensituationen könnt ihr dank "Luft-Feuerwehr, Elite-Operationen und Flugretter" zielgerichtet reagieren. Fünfzehn neue Felder und Objekte dienen der Verschönerung des Geländes rund um euer Gefängnis - und machen es zudem sicherer.

Island Bound kann derzeit bei Steam mit einem 30%-Rabatt für 4,19 Euro vorbestellt werden, eine Produktseite bei Gog.com ist noch nicht vorhanden. Diese News abschließend folgt der kurze Trailer zu dem DLC.