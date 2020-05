Fallout 76: Zukünftig mit Saisons // Roadmap für 2020

PC XOne PS4

Nachdem Anfang April das Wastelanders-Inhaltsupdate für das Action-Rollenspiel Fallout 76 (Wertung im Test: 7.0) erschienen ist, mit dem Appalachia unter anderem um menschliche NPCs ergänzt und mit neuen Questreihen versorgt wurde, hat Bethesda kürzlich bekannt gegeben, welche weiteren Änderungen im Jahr 2020 für den jüngsten Titel der Fallout-Reihe geplant sind. Im Mittelpunkt der Ankündigung steht die Einführung der Saisons, zudem wurde eine Überarbeitung des "Challenge- und Belohnungssystems" vorgenommen.

Die Saisons erweitern den Titel um "ein kontoweites Fortschrittssystem mit überarbeiteten Challenges". Insgesamt gilt es 100 Ränge abzuschließen. In den Rängen steigt ihr, indem ihr Aufgaben und Herausforderungen im Spiel abschließt, für die ihr sogenannte "S.C.O.R.E-Punkte" erhaltet. Je mehr dieser Punkte ihr euch erspielt, um so weiter steigt euer Fortschritt, dieser wird euch plastisch auf einem virtuellen Spielbrett angezeigt. Als Belohnungen erwarten euch besondere Outfits, Gegenstände für euer Camp, Waffen-Skins sowie Lackierungen, Skill-Karten-Pakete, Atome oder Spielwährung.

Das "S.C.O.R.E"-System sowie "die täglichen und wöchentlichen Challenges" werden laut Bethesda weiter bestehen und die primäre Quelle für die Rangaufstiege bleiben, allerdings sollt ihr die Challenges zukünftig wesentlich geradliniger und einfacher abschließen können. Wobei die Anzahl der täglichen und wöchentlich annehmbaren Aufgaben nun begrenzt sein wird, begründet wird dies mit besserer Planbar- und Einheitlichkeit für die Spieler. Und auch die Atome erhalten ihren Platz in dem neuen System: Spieler, die nicht zu Beginn der Saison losgelegt haben, können zwei Wochen nach Saisonstart Ränge freischalten, indem sie jeweils 150 Atome investieren.

Geplant sind derzeit vier Saisons pro Jahr mit jeweils einem eigenen Thema sowie eigenen Belohnungen und einer Laufzeit von ungefähr zehn Wochen. Die erste Saison soll im Sommer beginnen und mit Update 20 implementiert werden. An der ersten Saison können alle Spieler kostenlos teilnehmen - ob dies auch für die folgenden Saison zutrifft oder ob Kosten auf euch zukommen werden, wird in der offiziellen Mitteilung nicht erwähnt. Allerdings betrachtet Bethesda den neuen regelmäßigen Inhalt als ihre "Version eines "Saison Pass"" - welcher in der Regel zusätzlich erworben werden muss. Aber, dies bleibt abzuwarten.

Neben den Saisons werden weitere neue Inhalte ihren Weg ins Spiel finden, alle Informationen könnt ihr in der Mitteilung auf der offiziellen Homepage nachlesen, komprimierter findet ihr alles in der Roadmap für 2020.