PM: GSA LEAGUE 2020 STARTET LIGABETRIEB (Ubisoft News)

Düsseldorf, 14. Mai 2020 – Nach dem großen Erfolg der letztjährigen regionalen Rainbow Six Siege Turnierserie, den GSA Nationals, beginnt heute der Ligabetrieb der GSA League 2020 – und das gleich mit hochkarätigen Matches. Ubisoft gab bekannt, dass Webedia Deutschland neben den Aufgaben als offizieller Medienpartner der GSA League 2020 auch die komplette Liga-Operation übernimmt. Darüber hinaus konnte Ubisoft XMG und NVIDIA für eine gemeinsame Sponsorship des bislang größten regionalen Rainbow Six Siege Wettbewerbs gewinnen.

Bereits der erste Spieltag hat es in sich – direkt im ersten Match trifft heute um 19 Uhr der amtierende GSA Champion Team Secret (zuvor Orgless) auf das Team von G2 Esports. Nicht nur dieses erste Match wird live auf dem offiziellen Twitch-Kanal twitch.tv/rainbow6de übertragen, sondern auch alle weiteren Matches der GSA League 2020 und zwar immer am Donnerstagabend ab 19 Uhr.

“Ubisoft und Webedia haben bereits 2019 erfolgreich in Frankreich die dortige Landesliga umgesetzt und weiterentwickelt. Daher freut es uns, dass diese Zusammenarbeit nun auch im deutschsprachigen Raum fortgesetzt wird“, sagt René Heuser, Head of Webedia Gaming Deutschland zu der offiziellen Partnerschaft. „Wir wollen mit Ubisoft den E-Sport in Deutschland weiter voranbringen und viele neue Spielerinnen und Spieler für den Shooter-Hit begeistern.”

Zudem konnte Ubisoft mit XMG und NVIDIA erneut namhafte Sponsoren für die Liga gewinnen. „Wir sind stolz, nach den besonders erfolgreichen GSA Nationals 2019 gemeinsam mit Ubisoft einen weiteren maßgebenden Schritt zur Förderung des Rainbow Six: Siege E-Sports im DACH-Raum zu gehen. Die GSA League 2020 bietet Amateur-Teams genau die Chance, von der die meisten nur träumen dürfen: Eine Möglichkeit zum direkten Antritt gegen Pro-League-Gegner. Darüber hinaus freuen wir uns, dass sich mit NVIDIA ein wichtiger Partner zur technischen Unterstützung des Projekts an unserer Seite befindet“, sagt Robert Schenker, CEO der Schenker Technologies GmbH.

Über Webedia Deutschland

Webedia Deutschland gehört zu der 2007 gegründeten Webedia Group. Der französische Medienkonzern ist der drittgrößte Entertainment-Publisher Frankreichs. Gemeinsam mit seinen anderen Online-Plattformen in den Märkten Deutschland, Brasilien, Mexiko, Spanien, der Türkei, Polen, Großbritannien, Italien, den USA und im Nahen Osten, erreicht das Entertainment-Netzwerk von Webedia weltweit über 226 Millionen Unique User im Monat. Webedia Deutschland erreicht auf den eigenen Online-Portalen monatlich weit über zwölf Millionen Entertainment-Fans, über drei Millionen Follower auf Facebook und mehr als neun Millionen YouTube-Abonnenten. Neben Filmstarts, die seit 2013 zur Webedia Group gehören, wächst das Markenportfolio von Webedia Deutschland stetig.

Nach der Übernahme von Moviepilot 2014, stieß IDG Entertainment (GameStar, GamePro, MEiNMMO, allyance Network) 2015 zur Webedia-Familie. Im selben Jahr wurde die Digitale Content Marketing Agentur Brand Services gegründet und ein Jahr später, 2016, folgte die Übernahme der Live-Kommunikations Agentur Flimmer. 2018 dann schloss sich auch die Influencer Marketing Agentur flow:fwd dem Medienhaus an. Zusätzlich dazu launchte Webedia im selben Jahr die curated shopping Website Better Myself.

Über XMG

XMG ist die Gaming-Kultmarke der Schenker Technologies GmbH und steht für kompromisslose, frei konfigurierbare High-End-Laptops und Desktop-PCs, welche auf die spezifischen Bedürfnisse von Spielern einschließlich des Content-Creation-Bereichs abzielen. Bereits seit mehr als zehn Jahren beweisen die Mitarbeiter von XMG, die sich selbst als Teil der Community verstehen, jeden Tag aufs Neue, dass sie die gleiche Gaming-Passion teilen wie ihre Kunden: Die in Leipzig gefertigten Geräte gehen mit dem Versprechen einher, stets die neuesten, wegweisenden Technologien zu integrieren und den besten Service anzubieten. Auf der hauseigenen Shopping-Plattform bestware.com erhalten alle Gamer die Gelegenheit, die Laptops und Desktop-PCs individuell entsprechend der eigenen Bedürfnisse zusammenzustellen. Darüber hinaus bietet Schenker Technologies auch viele Festkonfigurationen über Händler wie etwa Cyberport, Notebooksbilliger.de oder Media Markt an. Hier geht es zur Herstellerseite:http://xmg.gg

NVIDIA ist für XMG ein Partner der ersten Stunde. Schenker Technologies bieten seit der Gründung XMGs in 2009 die innovativen Grafikkarten von NVIDIA in ihren Laptops und Desktop-PCs an. Innovation, Qualität und Leistung sind einige der zahlreichen Werte die diese beiden Marken verbinden.

About NVIDIA

NVIDIA’s invention of the GPU in 1999 sparked the growth of the PC gaming market, redefined modern computer graphics and revolutionized parallel computing. More recently, GPU deep learning ignited modern AI — the next era of computing — with the GPU acting as the brain of computers, robots and self-driving cars that can perceive and understand the world. More information at http://nvidianews.nvidia.com/.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 55 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.