Intellivision Amico: Xbox-Mitbegründer unterstützt „finale Entwicklung“

Voraussichtlich im Oktober dieses Jahres erscheint mit der Intellivision Amico ein Videospielsystem, das – so die Verantwortlichen selbstbewusst und in bester Marketing-Sprache – „die Unterhaltung mit Familie und Freunden neu definiert“. Erwerben könnt ihr die Konsole zu Preisen ab 279 Euro, einen Überblick zu den Spielen bietet euch diese News. Kurze Impressionen von der Intellivision Amico in Form von Bewegtbildern enthält zudem das unter diesen Zeilen eingebettete Video.

Heute teilte das Unternehmen Intellivision Entertainment mit, dass mit J Allard ein Spiele-Industrie-Veteran verpflichtet wurde, der zukünftig die Position des Global Managing Directors innehat und die finale Entwicklung des Produkts begleitet. Allard ist in der Branche kein Unbekannter: Unter anderem war er Mitbegründer von Xbox oder auch Xbox Live und ist für die Einführung der ersten Microsoft-Konsole verantwortlich, was wiederum zum „schnellsten 1-Milliarden-Dollar-Geschäft in der Unternehmensgeschichte“ führte.

Angestellt war Allard bereits seit 1991 beim Redmonder Konzern. Im Laufe der Jahre erhielt er mehr als 50 Patente und wurde als „Microsofts Vater des Internets“ bezeichnet, da ein von ihm verfasstes Memo – in dem es im Zusammenhang mit dem Internet um die Neuausrichtung von Microsoft ging – den damaligen CEO Bill Gates veranlasste, die Strategie seines von ihm mitgegründeten Unternehmens zu ändern.

Tommy Tallarico, CEO von Intellivison, hebt unter anderem die Erfahrung seines neuen Mitstreiters hervor:

Wir freuen uns sehr, unser Team um eine unglaubliche Branchenlegende verstärken zu können. Die Erfahrung, die gleichgesinnte Vision und die Führungsrolle von J in der Technologie- und Videospielbranche als Visionär, Produktdesigner und Spieler werden das Führungsteam und das Innovationsvermächtnis von Intellivision weiter stärken.

Allard, der Anfang der 80er Jahre das Spiel Lemonade Stand für den TRS-80 Color-Computer veröffentlichte, verweist darauf, dass das gemeinsame Spielen nicht mehr über den Stellenwert verfügt, den es seiner Ansicht nach verdient: