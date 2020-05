Paper Mario - The Origami King: Switch-Titel ab 17. Juli erhältlich // Trailer

Switch

Nach Paper Mario - Sticker Star (2012, im Test mit Note 8.0) für den Nintendo 3DS oder

Paper Mario - Color Splash (2016) für die WiiU erscheint am 17. Juli 2020 zum Preis von 59,99 Euro ein weiteres Spiel der Paper Mario-Reihe.

Unter der Bezeichung Paper Mario - The Origami King verschlägt es euch im kommenden Titel für die Nintendo Switch in ein „urkomisches Abenteuer“, in dessen Verlauf neben dem namensgebenden Mario auch seine neue Begleiterin Olivia eine Rolle spielt. Diese ist in der Lage, die Umgebung zu reparieren und jene Toads zu befreien, die „in aberwitzigen Situationen feststecken“.

Retten müsst ihr – natürlich – Prinzessin Peach, die von König Olly in Origami verwandelt wurde. Gegen eure Widersacher, die sogenannten Faltschergen, könnt ihr magische Käfte einsetzen, zudem schließen sich euch „außergewöhnliche“ Gefährten an. Darüber hinaus erwarten euch „riesige“ Bosse, die laut der Produktbeschreibung nicht nur taktisches Geschick, sondern auch das Lösen von Rätseln erfordern.

Wie üblich, findet ihr in unserer Galerie zum Spiel die ersten Screenshots. Zahlreiche bewegte Bilder aus Paper Mario - The Origami King bietet euch abschließend der offizielle Ankündigungstrailer.