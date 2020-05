Ion Fury: Retro-First-Person-Shooter für Konsolen erschienen

Switch XOne PS4

Ab heute könnt ihr mit Ion Fury deftige FPS-Action auf den aktuellen Konsolen genießen. Der im August letzten Jahres für PC veröffentlichte Retro-3D-Shooter von Entwickler Voidpoint - vormals unter dem Titel Ion Maiden bekannt - wurde heute digital für die Xbox One, Playstation 4 und die Switch veröffentlicht (eine Retail-Version für die PS4- und Switch-Fassung folgt nächsten Monat).

Ihr schlüpft in dem Ego-Shooter, der mit der aktuellsten Build-Engine von 3D Realms entwickelt wurde, in die Rolle der weiblichen Shelly "Bombshell" Harrison und tretet in der Stadt Neo DC gegen eine ganze Armee von Cyber-Soldaten und anderen Feinden an, mit denen der obligatorische Oberbösewicht Dr. Jadus Heskel die Bewohner terrorisiert. Die Retro-Shooter-Fans unter euch sollten einen Blick auf den Titel werfen, schließlich strotzt Ion Fury mit dem ikonischen 90er-Jahre-Look sowie dem damals im FPS-Genre vorherrschenden, verschachtelten Level-Design, Secrets und Eastereggs inklusive. Dazu erwarten euch noch dicke Waffen, diverse Boss-Gegner und so manch lässiger Spruch von Shelly, der ebenso gut aus dem frechen Mundwerk des blonden Testosteron-Helden Duke Nukem stammen könnte.

Wie das Ganze in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr euch im direkt unter der News nachfolgenden Konsolen-Launch-Trailer anschauen, der heute veröffentlicht wurde. Ion Fury ist ab sofort auf den entsprechenden Konsolen-Marktplätzen (Microsoft-Store, PSN, Nintendo eShop zum Preis von 24,99 Euro erhältlich.