Unreal Engine 5: Erste Tech-Demo zeigt Geometrie- & Beleuchtungs-Technologie

PS5

„Die Unreal Engine 5 versetzt Künstler in die Lage, ein noch nie dagewesenes Maß an Detailgenauigkeit und Interaktivität zu erreichen [...]“ – unter diesem Motto veröffentlichte Epic Games kürzlich ein etwa neun Minuten langes Video, in dem erstmals bewegte Bilder zu sehen sind, die mit der neuen Spiele-Engine realisiert worden sind.

Nach einer kurzen Einleitung durch Brian Karis (Technical Director of Graphics) und Jerome Platteaux (Special Projects Art Director) werden euch in der „Nextgen-Realtime-Demo“ verschiedene Szenen aus „Lumen in the Land of Nanite“ präsentiert. Laut Beschreibung läuft die Aufnahme live auf der kommenden PlayStation 5 ab – ist somit also nicht vorgerendert – und stellt zwei neuartige Kerntechnologien der Unreal Engine 5 in den Vordergrund: Nanite und Lumen.

In einem ausführlichen Artikel auf der Website der Engine – in dem ihr zahlreiche weitere Details nachlesen könnt – heißt es zum Erstgenannten unter anderem:

[Nanite] gibt Künstlern die Freiheit, so viele geometrische Details zu schaffen, wie das Auge sehen kann, zudem können „Millionen und Milliarden von Polygonen“ in die Engine importiert werden, sodass beispielsweise Filmszenen direkt übernommen werden können.

Zum Beleuchtungs-Feature Lumen schreiben die Entwickler sinngemäß:

Lumen ist eine volldynamische globale Beleuchtungslösung, die augenblicklich auf Szenen- und Lichtänderungen reagiert. [...] Künstler und Designer können mit Lumen dynamischere Szenen realisieren, indem sie beispielsweise den Sonnenwinkel je nach Tageszeit ändern, eine Taschenlampe einschalten oder ein Loch in die Decke sprengen – die indirekte Beleuchtung passt sich entsprechend an.

Neben den beiden genannten Features umfasst die Tech-Demo auch Physik- und Rendering-Eigenschaften oder auch das sogenannte Niagara VFX. Als Preview-Fassung soll die Unreal Engine 5 im Frühjahr 2021 verfügbar sein, während die Veröffentlichung der Vollversion für das Ende des gleichen Jahres geplant ist.

Neben der Unterstützung für PC, Mac und Android unterstützt die Spiele-Engine selbstverständlich auch die Xbox Series X und die PS5. Apropos PlayStation 5: Sony veröffentlichte vor Kurzem jene Animation, die zu Beginn eines First-Party-PlayStation-Spiels abläuft.