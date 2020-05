Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 3/2020

Die volle Dosis Retro

Teaser Die Abonnenten halten sie schon in den Händen, nun dürfen auch Kioskleser die spannenden Themen der Retro Gamer 2/2020 entdecken – etwa Marble Madness, Animal Crossing und Commandos.

Die Ausgangsbeschränkungen mögen sich gelockert haben, aber noch immer ist die Welt da draußen im Ausnahmezustand. Doch wenn man schon nicht in dem Umfang vor die Tür kann, wie man es gewohnt ist, kann doch der Geist wandern. Zum Beispiel in virtuelle Welten, oder zu früheren Zeiten. Und warum nicht beides? Da passt es doch perfekt, dass nun die Retro Gamer 3/2020 da ist, um euch in nostalgische Spielegefilde zu entführen. Eine kleine Erinnerung: Wenn der Weg zum Zeitschriftenhändler für euch keine Option ist, bestellt einfach Online und die Retro Gamer kommt als Heft oder digital zu euch.Das Jahr ist 1984, die dystopischen Visionen vonsollten sich nicht bewahrheiten, dennoch sieht es düster für den Heimkonsolenmarkt aus. Die Arcade-Spiele schlagen sich jedoch wackerer. Eines davon ist unser Titel-thema, das wirklich zum Kugeln ist:stach mit seinen isoperspektivischen Labyrinthen optisch und durch seine Trackball-Steuerung auch haptisch aus der Masse der Arcade-Automaten heraus. Wie entstand der Klassiker vonund dem jungen, was inspirierte den zeitlosen Stil und welche spätere Titel wurden davon inspiriert? Zur Abrundung des Ganzen gibt es einen Themenschwerpunkt zu den 80ern.Für viele erschien das entspannte und harmonischegenau zur richtigen Zeit. Unser zweites großes Thema ist daher die Geschichte von Nintendos Casual-Reihe, deren jüngster Spross alle digitalen Verkaufsrekorde gebrochen hat. Wer schon früher gerne die Nase in Videospielmagazine steckte, der wird beim Magazin-Report über dieso einiges Interessantes finden.Und das war noch längst nicht alles, was im neuen Heft steckt. Ihr erfahrt die Entstehungs-geschichte vonwidmet sich dem legendärenundstellte sich Kerkern und Drachen in. Euch erwarten zudem weitere spannende Retro Revivals, Klassiker-Checks und andere Artikel sowie noch mehr Spieleveteranen wieundWie immer könnt ihr euch direkt an dieser Stelle mit der Leseprobe einen Eindruck von der Ausgabe verschaffen. Kostenlos für alle ist die reguläre Leseprobe mit 12 Seiten. Wer unter euch ein Premium-Abo besitzt, erhält wieder eine extralange Kostprobe, die mit 24 Seiten gleich doppelt so satt ausfällt.Ihr findet sie in eurem Profil im selben Premium-Reiter, wo auch die monatlichen Premium-PDFs aufgeführt werden. Viel Spaß mit:Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft erhalten. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab (bringt in Deutschland 15% Ersparnis gegenüber dem Einzelheft-Kauf). Nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe könnt ihr es gleich wieder kündigen. Viel besser wäre natürlich, es dauerhaft beziehen – so verpasst ihr keinen Retro Gamer mehr. Hier geht es zu den weiteren Vorteile von GamersGlobal Premium