PM: Halo 2: Anniversary ab sofort als Teil der The Master Chief Collection auf Windows 10 PC und im Xbox Game Pass verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Seit dem Release im Dezember 2019 wird Halo: The Master Chief Collection inklusive Halo: Reach stetig für PC erweitert. Am 3. März erschien Halo: Combat Evolved Anniversary in der Kollektion für Windows 10 PC, ab sofort geht der Spaß mit Halo 2: Anniversary im Xbox Game Pass, im Microsoft Store und bei Steam weiter.

Halo 2: Anniversary ist die aufwendig überarbeitete Remastered Edition des Klassikers Halo 2 aus dem Jahr 2014, das insbesondere den Online-Multiplayer für immer verändern sollte. Nach dem Sieg des Chiefs in Halo: Combat Evolved Anniversary erlebst Du jetzt die entscheidende Schlacht zwischen Menschen und Covenant zur Verteidigung des Planeten Erde. Auf einer neuen Halo-Ringwelt findet der Chief einen unerwarteten Verbündeten und führt einen unerbittlichen Kampf, um die Vernichtung der Menschheit zu verhindern. Stürze Dich in die packende Action des kultigen Multiplayers mit sieben überarbeiteten Maps von Halo 2: Anniversary sowie 25 weiteren Maps aus dem originalen Halo 2. Nutze die Möglichkeit und schalte jederzeit zwischen der überarbeiteten Grafik der Anniversary Edition und der ursprünglichen Grafik der Halo 2-Kampagne um.

Halo 2: Anniversary erscheint mit brandneuen Features sowie diversen Optimierungen und Anpassungen für ein noch besseres Spielerlebnis auf Windows 10 PC. Mit 60 und mehr Frames pro Sekunde sowie 4K UHD-Unterstützung erlebst Du den Titel bildgewaltiger und immersiver als jemals zuvor. Darüber hinaus passt Du Dein Gameplay dank einer Vielzahl von Features wie konfigurierbarer Maus- und Tastaturunterstützung, Support für Ultrawide-Displays sowie FOV-Anpassung und mehr Deinem persönlichen Spielstil an.

Wie bei allen Titeln der Halo: The Master Chief Collectionauf Windows 10 PC, hast Du verschiedene Optionen beim Erwerb von Halo 2: Anniversary:

Ein großer Dank geht auch an die Halo Insider, die mit dem Testen der Titel in früheren Entwicklungsstadien und ihrem fleißigen Feedback dazu beigetragen haben, das Halo 2: Anniversary als Teil von Halo: The Master Chief Collection noch besser wird. Wenn auch Du Teil der Tests für zukünftige Releases werden willst, melde Dich jetzt unter HaloInsider.com für das Programm an.

Für die aktuellsten News zu Halo 2: Anniversary und der Halo: The Master Chief Collection besuche regelmäßig Halo Waypoint, folge @Halo auf Twitter oder schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.