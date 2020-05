PM: Wir stellen vor: Die “Inside The Last of Us Part II” Video-Serie (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Scott Lowe, Senior Communications Manager, Naughty Dog:

Wir hoffen, dass ihr alle auf euch aufpasst, auf Nummer sicher geht und solide Fortschritte in eurem Spielekatalog erzielt.

The Last of Us Part II ist mit Abstand das größte und ehrgeizigste Spiel, das wir je gemacht haben. Es wird so unglaublich viel zu entdecken geben, wenn es am 19. Juni erscheint. Vor dem Start starten wir eine brandneue Reihe von Videos, in denen wichtige Aspekte des Spiels vorgestellt werden.

Jedes Video beinhaltet Interviews von Teammitgliedern, in denen wir über Design, Technologie und andere Ideen diskutieren, die uns während der Entwicklung unseres Spiels in den letzten sechs Jahren geprägt haben.

Zum Auftakt schauen wir uns die Geschichte in The Last of Us Part II genauer an. Dazu zählen auch einige der Kernthemen, wie Einblicke in Ellie und Joels Leben in Jackson. Wir zeigen euch, wie wir die Welt erweitert haben und sprechen über die Besetzung von Charakteren. Keine Sorge, wir halten alle Folgen spoilerfrei und am 19. Juni gibt es noch so viel mehr zu entdecken! Schaut es euch an:

Ab sofort werden wir jede Woche neue Videos veröffentlichen. Das erwartet euch:

Wir freuen uns darauf, schon bald mehr mit euch zu teilen. Viel Spaß!