Inside The Last of Us - Part 2: Erstes Making of über Story & Cast

Noch etwas mehr als einen Monat müssen Fans von The Last of Us (im Test, Note 9.0) warten, bevor sie den Nachfolger am 19. Juni 2020 aus den Läden holen können. In der Zeit bis zum Launch planen Entwickler Naughty Dog und Publisher Sony mit einigen Inhalten die Vorfreude auf The Last of Us - Part 2 hoch zu halten.

So startet nun eine Reihe von Making-Of-Videos unter dem Titel "Inside The Last of Us - Part 2", die mit Entwickler-Kommentaren und Spielszenen verschiedene Aspekte des dystopischen Action-Adventures beleuchten wird. Die erste Folge widmet sich der Besetzung der Figuren und der Geschichte von Last of Us - Part 2. Das geht natürlich ohne Spoiler ab, davon wurde der Titel durch einen Leak schon zu genüge geplagt (The Last of Us - Part 2: Leak-Statement). Vielmehr schneidet die erste Folge Themen der Handlung an, wie das Leben der Protagonisten Ellie und Joel in der Überlebenden-Kommune Jackson.