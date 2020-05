Mafia Trilogy mit Teaservideo angekündigt // Mafia-1-Remake im August

PC XOne PS4

Update vom 13. Mai 2020 um 19 Uhr:

Die Ankündigung der Mafia Trilogy, zu der es Details am 19. Mai geben wird, sagt nichts darüber aus, ob es sich um Remaster- oder Remake-Fassungen der Mafia-Spiele handelt. Eine bereits jetzt (beziehungsweise noch) verfügbare Produktseite des Microsoft Stores gibt allerdings weitere Auskünfte. Demnach soll die Mafia - Definitive Edition ab dem 28. August 2020 erhältlich und „von Grund auf überarbeitet“ sein. Letzteres wird durch ebenfalls derzeit abrufbare Screenshots deutlich. Danke an unseren User Sisko für den Hinweis!

Ursprüngliche News vom 13. Mai 2020 um 16:35 Uhr:

Nachdem an den vergangenen drei Tagen über den offiziellen Twitter-Account des Mafia-Franchises jeweils ein neues Wort veröffentlicht worden ist – Familie, Power und Respekt –, konnten wir gespannt sein, welchen Inhalts der heutige Tweet sein würde.

Wie auch bei den Tweets zuvor, wurde das jüngste Twitter-Posting pünktlich um 16 Uhr veröffentlicht. Dessen entsprechender Text lautet „Taucht in die drei Ären umfassende, brutale Welt des organisierten Verbrechens in Amerika ein“. Anders formuliert: Es wird eine Mafia Trilogy geben, die auch mit einem kurzen Video angekündigt wurde. Wer nun hofft, an dieser Stelle weitere Informationen zu erfahren, wird möglicherweise enttäuscht sein, denn Details zur Trilogie werden erst kommende Woche Dienstag, am 19. Mai, um 18 Uhr MESZ preisgegeben.

Im 30 Sekunden kurzen Teaser-Clip haben die Protagonisten von Mafia 2 (im Test mit Note 9.0) und Mafia 3 (im Test mit Wertung 7.5) einen kurzen Auftritt, jeweils unterlegt mit einer prägnanten Aussage, wie zum Beispiel „Alles, was ich tat, tat ich für die Familie“. Zu sehen sind außerdem die Logos für Xbox One und PS4 sowie für Steam, den Epic Games Store und Google Stadia.

Was uns genau mit der Mafia Trilogy erwartet – bezogen auf die Grafik, die Inhalte, den Release-Zeitraum und so weiter – werden wir voraussichtlich am 19. Mai erfahren. Sofern es sich nicht erneut um die Ankündigung einer Ankündigung handelt ...