Skully: Plattform-Actionadventure ab August für PC und Konsolen

PC Switch XOne PS4

Springende Totenköpfe sind seit Montezuma's Revenge der Parker Brothers und dessen mehr oder weniger offiziellem 3D-Nachfolger Montezuma's Return von Software 2000 aus dem Jahr 1997 aus der Mode gekommen. Das scheint nun der kanadische Entwickler Finish Line Games ändern zu wollen. Im 3D-Actionadventure Skully müsst ihr allerdings keinen Schädeln ausweichen, sondern begebt euch als eben diese magische Untotenrübe auf große Mission:

Auf einer geheimnisvollen Insel wird ein Schädel an Land gespült, den eine mysteriöse Gottheit zum Leben erweckt. Das Skully getaufte Wesen wurde gerufen, im Krieg zwischen den drei Geschwistern der Gottheit einzugreifen, deren Auseinandersetzung die ganze Insel gefährdet. Das Schicksal gibt Skully eine zweite Chance aufs Leben und seine Abenteuer führen ihn durch ein seltsames Paradies, während er versucht, den Konflikten ein Ende zu setzen.

So sollt ihr durch 18 Levels in sieben Zonen der Insel springen und rollen, Hindernissen ausweichen und dank dreier Verwandlungsformen Gegner besiegen und Rätsel lösen. Vertonte Dialoge und Videosequenzen sollen der Plattform-Action einen Hauch von Adventure verleihen. Ab 4. August 2020 hüpft Skully wahlweise auf PS4, Xbox One, Switch und via Steam auf PC.