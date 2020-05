PM: Bonusrunde im PS Store mit FIFA 20 Champions Edition, The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition und mehr (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation.Blog-Team:

Holt euch mehr für weniger mit dem Bonusrunde-Angebot im PlayStation Store, das heute beginnt. Dieses digitale Angebot beinhaltet viele Spiele inklusive ihrer umfangreichen Erweiterungen und verlockenden DLCs. So erhaltet ihr noch mehr von dem, was ihr liebt.

Mit dabei sind „Game of the Year”-Editionen von gefeierten Spielehits wie The Witcher 3: Wild Hunt. Die beiden riesigen Erweiterungen, die die ohnehin schon gigantische Kampagne des Action-Rollenspiels noch weiter ausbauen, sind natürlich mit dabei. Außerdem findet ihr Deluxe-Editionen für Spiele wie Need for Speed Heat, die schicke Schlitten für die Straße mit der Extraportion an Pferdestärken freischalten.

Seht euch die komplette Liste mit allen Spielen im PlayStation-Store an. Klickt euch durch und entdeckt nicht nur die vielen Extras, die enthalten sind, sondern auch den zeitlich begrenzten Aktionspreis der Spiele.

Spiele aus dem Bonusrunde-Angebot sind ab sofort bis Donnerstag, den 28. Mai um 00:59 Uhr erhältlich.

Bonusrunde