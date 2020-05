Noch 2020: Tim Schafers Adventure-Klassiker kommen auf die Xbox

PC PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Als Microsoft im vergangenen Sommer ankündigte, Double Fine Productions zu übernehmen, war einerseits unklar, welche Auswirkungen dies auf die zukünftigen Projekte von Studio-Chef Tim Schafer haben würde. Andererseits hofften die Fans des ehemaligen Lucasarts-Kopfes, dass seine Adventure-Klassiker ihren Weg auch auf die Xbox finden würden. Letzteres ist nun offiziell. Day of the Tentacle Remastered (im Test, Note 9.5), Full Throttle Remastered (im Test, Note 9.0) und Grim Fandango Remastered (im Test, Note 8.5) sollen noch in diesem Jahr für die Xbox One erscheinen. Dies hat Tim Schafer in einem Livestream bestätigt.

Die überarbeiteten Versionen der Point-and-Click-Adventures erschienen zwischen 2015 und 2017 zunächst nur für PC, PS4, PSVita und iOS. Hauptsächlich arbeitet Schafers Studio derzeit an Psychonauts 2. Das Actionadventure soll ebenfalls noch in diesem Jahr für alle gängigen Plattformen veröffentlicht werden.