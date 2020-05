Humble Indie Bundle 21 mit Moonlighter, Starbound und mehr [Update]

PC XOne Linux MacOS

Update vom 20.05.2020, 16:20 Uhr

Inzwischen wurde dem 21. Humble Indie Bundles ein weiteres Spiel hinzugefügt. Werft ihr mehr als der Durchschnitt in den Topf (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 5,29 Euro), erhaltet ihr nun außerdem das verquere Jump'n'Run Downwell von Publisher Devolver Digital. Die Auflistung der Titel weiter unten ist damit nun vollständig.

Ursprüngliche News vom 14.05.2020, 10:303 Uhr

Zehn Jahre ist es schon her, seit das erste Humble Indie Bundle erschienen ist. Das Angebot hat sich in der Dekade danach stetig erweitert: Es gibt Bundles mit Büchern und mehr, einen Humble Store sowie das monatliche Spiele-Abo Humble Choice. Doch auch das klassische Indie Bundle existiert weiter und geht nun in die 21. Runde (den Link zum Bundle findet ihr unten).

Bereits ab einem 1 Euro erhaltet ihr neben kleinen Goodies folgende Spiele:

Das kriegt ihr, wenn ihr mehr als den aktuellen Durchschnitt von 5,29 Euro bezahlt:

Gato Roboto

Moonlighter (Test, Note 7.0)

(Test, Note 7.0) 25% Rabatt auf den Moonligher-DLC Between Dimensions

Downwell

Wenn ihr mindestens 14 Euro investiert, erhaltet ihr außerdem folgende Titel:

Hypnospace Outlaw

Starbound

Wie immer beim Humble Bundle könnt ihr entscheiden, wie euer Kaufpreis auf die Entwickler, die Humble-Betreiber und wohltätige Organisationen verteilt wird.