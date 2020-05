Beyond - Two Souls: Kurzzeitige Steam-Listung // Ende der Epic-Exklusivität naht

PC

Im März 2019 wurde bekanntgegeben, dass mit Heavy Rain, Detroit - Become Human und Beyond - Two Souls drei Titel des Studios Quantic Dream im Epic Games Store als PC-Fassung erscheinen werden, nachdem sie zuvor ausschließlich PS4-Besitzern vorbehalten waren. Wenig später gab Quantic Dream die genauen Veröffentlichungstermine dieser Versionen preis, die zugleich für ein Jahr nur über die erwähnte Plattform von Epic Games zum Kauf angeboten werden.

Der am 27. Juni 2019 bereitgestellten Demo zu Beyond - Two Souls (im Test mit Wertung 8.0) folgte am 22. Juli dessen Vollversion – das Ende der einjährigen Epic-Exklusivität liegt demnach in greifbarer Nähe. Dass das Story-Adventure möglicherweise tatsächlich in Kürze auch auf Steam zur Verfügung steht, legt die kurzfristige Listung in der Datenbank der Verkaufsplattform nahe.

Zwar ist der Eintrag inzwischen nicht mehr verfügbar, über die History-Ansicht von SteamDB kann jedoch unter anderem auf mehrere Bilder zugegriffen werden. Bei diesen wiederum handelt es sich zum Beispiel um die Headergrafik oder das Logo, die die Protagonistin respektive den Spieletitel als Schriftzug zeigen und die im Laufe des Dienstags zuerst hinzugefügt und etwas später durch Dummy-Grafiken ausgetauscht worden sind.

Unter der Annahme, dass Beyond - Two Souls auf Steam vorbestellt und der Wunschliste hinzugefügt werden kann, dürfte die Freigabe der entsprechenden Produktseite in den kommenden Tagen oder Wochen nicht unwahrscheinlich sein.