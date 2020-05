PM: State of Play am Donnerstag widmet sich Ghost of Tsushima (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sid Shuman:

Hey Leute, hier der kurze Hinweis, dass wir gerade dabei sind, eine besondere Episode von State of Play fertigzustellen, die diesen Donnerstag, den 14. Mai um 22 Uhr MEZ auf Twitch und YouTube zu sehen sein wird.

Die Episode konzentriert sich ganz auf Ghost of Tsushima, das am 17. Juli auf PS4 erscheint. Ihr erhaltet tiefere Einblicke in neues Gameplay-Material zu Erkundung, Kämpfen und noch vieles mehr. Die aktuelle Version hat eine Länge von etwa 18 Minuten.

Und nur, um das klarzustellen: Es wird in dieser Episode keine Neuigkeiten zu PS5 geben, nur einen großen, wunderschönen Überblick über das kommende Open-World-Epos von Sucker Punch.

Lasst euch die Ausstrahlung auf Twitch und YouTube diesen Donnerstag nicht entgehen. Bis dahin!