Dungeon Kingdom - Sign of the Moon: Vorletztes Kapitel erschienen

Nachdem es in letzter Zeit sehr ruhig um Dungeon Kingdom - Sign of the Moon war, hat sich heute das Entwicklerstudio Hydro Games mit einem neuen Update zurückgemeldet. So beinhaltet dieses das nächste Kapitel, und soll auch das letzte in der Größe vor dem Ende des Spiels sein. Danach folgt nur noch ein kleinerer Abschnitt, welcher dann den Abschluss des Titels bilden soll. Neben neuen Geheimnissen, Kreaturen, Gegenständen und Rätseln gibt es natürlich auch wieder diverse Fehlerbereinigungen. Außerdem wurden auch die Balance und die Spielmechanik weiter verfeinert. So wurde, zum Beispiel, die Handhabung mit gefundenen Schriftrollen überarbeitet und verbessert.

Das Spiel befindet sich seit September 2015 im Early-Access-Status und soll ein klassischer Dungeon-Crawler im Stil von Dungeon Master, Lands of Lore oder Eye of the Beholder werden. Dabei steht das klassische Spielgeschehen aus Erkundung diverser Kerker mitsamt begehbarer Oberwelt, spannenden Echtzeitkämpfen und leichten Puzzle-Elementen im Fokus. Bereits im Winter 2018/2019 sollte der Titel den Early-Access-Status verlassen, dies wurde dann aber wieder stillschweigend verschoben. Wann das Spiel letztendlich veröffentlicht wird, darüber wurde bisher nichts weiter bekannt gegeben.