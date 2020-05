PM: Macht euch bereit für Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

James Mattone, Lead Writer, Activision:

Bereit, die Hütte mit euren Moves abzureißen? Tony Hawk und Vicarious Visions, das Studio hinter der Crash Bandicoot N. Sane-Trilogie, haben sich zusammengetan, um Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 zurückzubringen. Sie wurden nun für PlayStation 4 komplett überarbeitet.

Wenn Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 am 04. September 2020 veröffentlicht wird, könnt ihr euch auf die originalen Level, Skater, Tricks, Modi und Songs aus dem legendären Soundtrack freuen. Diese Erfahrung wird mit neuen Spielmöglichkeiten, einschließlich einem Online-Multiplayer, erweitert.

Hawks Erbe

Wie ihr es auf den Screenshots sehen könnt, haben wir das Spiel erheblich verbessert. Der erste Titel der Serie, der bereits im August 1999 auf der ursprünglichen PlayStation veröffentlicht wurde, galt als wegweisend für die Umstellung der Spielebranche zum 3D-Gameplay. Möglich war das dank Sony und ihrem Durchbruch in der Geometrietechnologie mit PlayStation. Der ursprüngliche Pro Skater von Tony Hawk setzte dann den Standard für dieses Genre.

“Es war unglaublich, 1999 die Originalspiele auf PlayStation zu spielen und die überwältigende Resonanz der PlayStation-Community zu sehen. Ich freue mich schon darauf, wieder ein Spiel für alle Hardcore-THPS-Fans auf PlayStation zu bringen.” sagte Tony Hawk, die Legende selbst. Aber was erwartet euch in dem bahnbrechenden Remaster?

Gleicher Tony, neue Tricks

Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 werden die vollständige Originalliste der Pro Skater aus der Wende des 21. Jahrhunderts enthalten. Dazu gehören Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Dampfer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska… und natürlich Tony Hawk!

Diese Skater haben alle ihre eigenen Special Moves – von Geoff Rowleys Darkside Grind bis zu Tony Hawks legendärem 900 – außerdem haben sie in den letzten zwei Jahrzehnten einige neue Tricks gelernt: Revert, Lip Tricks und Wall Plant, mit dem ihr tolle Kombos wie nie zuvor machen könnt.

Der Remaster wird auch alle Original-Levels der ersten beiden Spiele enthalten, vom Warehouse bis The Bullring. Diese Level können entweder alleine mit alten und neuen Zielen, mit einem Freund im lokalen Couch-Koop oder sogar online mit den originalen Multiplayer-Spielmodi gezockt werden. All das bekommt ihr in atemberaubender 4K-Auflösung * mit aktualisierten und verbesserten Grafiken und einer Bildrate, die schärfer ist als ein perfekter 50-50-Grind: 60 FPS.

Vergessen wir auch nicht die Musik: Erinnert ihr euch noch an den legendären Soundtrack des Originalspiels, der dank der Umstellung der PlayStation auf High-Fidelity-CD-Audio möglich wurde? Viele der unvergesslichen Songs aus den Originalspielen sind nun zurückgelehrt, um euch zu stärken, während ihr den Sick Score anpeilt.

Create-A-Skater und Create-A-Park kehren zurück, überarbeitet

Ihr wollt lieber durch den eigenen Park mit einem von euch erstellten Skater rauschen? Create-A-Skater und Create-A-Park sind zurück! Letzteres verfügt über eine robuste Bearbeitungsmöglichkeit, mit der ihr eine spektakuläre Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten bekommt. Wollt ihr den Skatepark eurer wildesten Träume umsetzen? Legt los und teilt eure Kreation mit Freunden.

Nachdem ihr einen Park kreiert habt, wieso erschafft ihr euch nicht selbst? Oder einen Freund… oder einen eigenartig aussehenden Poser in Create-A-Skater! Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Veränderung des Charakters könnt ihr viele Ideen umsetzen; inklusive der Nutzung ikonischer Skate- und Street-Brands. Lasst eurer Fantasie freien Lauf damit!

Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 werden weltweit zum empfohlenen Verkaufspreis in den USA von 39,99 US-Dollar erhältlich sein. Eine digitale Deluxe-Version mit einzigartigen Inhalten und Ausrüstungsgegenständen wird zum empfohlenen Verkaufspreis in den USA von 49,99 US-Dollar erwerbbar sein. Digitale Vorbestellungen sind schon bald im PlayStation Store möglich.

*4K Erhältlich auf PS4 Pro.